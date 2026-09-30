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Kurumuş dalları ve kökleri sanat eserine dönüştüren Abana ustası

Abana'da yaşayan emekli marangoz Ahmet Çelik, orman ve denizden topladığı kurumuş dalları ve kökleri el işçiliğiyle süs eşyalarına dönüştürüyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:44

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kurumuş dalları ve kökleri sanat eserine dönüştüren Abana ustası

Emekli marangozun geri dönüşüm atölyesi:

Ahmet Çelik (64), Kastamonu'nun Abana ilçesinde, emekliliğinin ardından baba mesleğine dönerek evinin altında küçük bir atölye kurdu. 12 yaşında ahşap el sanatları kursuna katılmasıyla başlayan marangozluk serüveni, Abana Belediyesi'ndeki görev sürecinin ardından yeniden canlandı. Çelik, ormanlık alanlardan, dere kenarlarından ve deniz kıyısından topladığı kurumuş ağaç dalları ve kökleri alıp onlara yeni işlevler kazandırıyor.

Toplama ve işleme yöntemi:

Usta, sel sularıyla sürüklenmiş veya piknik alanlarında yakılmak üzere bırakılmış ağaç parçalarını kurtarıp atölyesine getiriyor. İşlemenin büyük kısmını el emeğiyle yapıyor; sadece el takımları, zımpara, el zımparası ve el testeresi kullanılıyor. Bu yüzden bir parçanın tamamlanması zaman alıyor, ancak her obje el işçiliğinin izlerini taşıyor.

Ürün çeşitleri ve satış kanalları:

Çelik, topladığı malzemelerden baston, abajur, sehpa, biblo ve hayvan figürleri (kurt, geyik gibi) üretiyor. Ürünlerini atölyesinde sergiliyor, talepler üzerine satıyor ve festivaller ile fuarlarda da satışa sunuyor. Fiyatların yerel alıcılar için bazen yüksek geldiğini belirten usta, ihtiyaca göre indirim yapıyor; ayrıca Almanya'ya daha önce ürünler gönderdiğini ifade ediyor.

Atölye ve mesleğe duygusal bağ:

Mesleğe dair anıları ve zorlukları da paylaşan Çelik, babasından öğrendiği marangozluğu emeklilik döneminde sürdürmenin kendisine huzur verdiğini söylüyor. 14 yaşında marangozhane kazasında bir parmağını kaybettiğini, babasının vefatından sonra işi daha özgürce yapabildiğini anlatıyor. Emekli olmadan önce Yeşilyuva Tabiat Parkı'nın 13 yıl işletmeciliğini yaptığını, mesire alanına getirilen yakacak ağaçları kurtardığını ve ağaçlarla kurdukları ilişkinin kendileri için özel olduğunu vurguluyor: "Biz ağacı tanıyoruz, ağaç da bizi tanıyor."

KASTAMONU’DA YAŞAYAN AHMET ÇELİK, EMEKLİ OLDUKTAN SONRA EVİNİN ALTINA KURDUĞU ATÖLYESİNDE ORMANDAN...

KASTAMONU’DA YAŞAYAN AHMET ÇELİK, EMEKLİ OLDUKTAN SONRA EVİNİN ALTINA KURDUĞU ATÖLYESİNDE ORMANDAN TOPLADIĞI KURUMUŞ AĞAÇ DALLARI VE KÖKLERİNİ SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜREREK, ATÖLYESİNDE SERGİLİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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