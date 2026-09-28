erbaa'da kayıp şahsın cesedi kelkit çayı'nda bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 26 Eylül'den bu yana haber alınamayan Abdullah Erdoğar'ın cansız bedeni, yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sırasında bulundu.

arama çalışmaları:

Yakınlarının ihbarı üzerine Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve devriye timleri arama başlattı. Sabah saat 08.00'de başlayan çalışmalara polis dronu da destek verdi. Ekipler, yürütülen arama sonucu saat 16.50'de ilçe merkezine yaklaşık 1,7 kilometre uzaklıktaki Kelkit Çayı'nda Erdoğar'ın cansız bedenine ulaştı.

inceleme ve soruşturma:

Cenaze, olay yerindeki ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler, yetkili birimlerce sürdürüyor.

Erbaa'da kayıp şahıs Kelkit Çayı'nda ölü bulundu