Dolar 48,9984 +0,02%
Euro 55,7170 +0,02%
Bist 12.592,76 -2,38%
Altın Gram 6.535,59 -0,47%
EUR/USD 1,1370 -0,02%
Brent Petrol 98,80 +0,99%
--°

Erbaa'da kayıp şahıs Kelkit Çayı'nda ölü bulundu

Erbaa'da 26 Eylül'den beri kayıp olan Abdullah Erdoğar'ın cansız bedeni, polis ve dronla aramada, merkeze 1,7 km uzaklıktaki Kelkit Çayı'nda bulundu.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 19:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Erbaa'da kayıp şahıs Kelkit Çayı'nda ölü bulundu

erbaa'da kayıp şahsın cesedi kelkit çayı'nda bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 26 Eylül'den bu yana haber alınamayan Abdullah Erdoğar'ın cansız bedeni, yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sırasında bulundu.

arama çalışmaları:

Yakınlarının ihbarı üzerine Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve devriye timleri arama başlattı. Sabah saat 08.00'de başlayan çalışmalara polis dronu da destek verdi. Ekipler, yürütülen arama sonucu saat 16.50'de ilçe merkezine yaklaşık 1,7 kilometre uzaklıktaki Kelkit Çayı'nda Erdoğar'ın cansız bedenine ulaştı.

inceleme ve soruşturma:

Cenaze, olay yerindeki ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler, yetkili birimlerce sürdürüyor.

Erbaa&#039;da kayıp şahıs Kelkit Çayı&#039;nda ölü bulundu

Erbaa'da kayıp şahıs Kelkit Çayı'nda ölü bulundu

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çaycuma organize sanayi kavşağında kavşak manevrası kaza ile sonuçlandı
images

Gaziantep'te tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybet...
images

Ordu’da kayığı kıyıya vurulan amatör balıkçının cesedi Perşembe açıklarında bulu...
images

Yurttaki yemek sonrası iki öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Montella istifa etmiyor: projeye ve oyunculara inancım tam

Çaycuma organize sanayi kavşağında kavşak manevrası kaza ile sonuçlandı

Şehit Nuri Özcan'ın babası üniversitede hatıra sohbeti için Rektör Kırışık'ı ziyaret etti

Devrekli hafız öğrenciler Tokat bölge finalinden dereceyle döndü

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan