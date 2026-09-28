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Bursaspor'dan Bilal Erdoğan'a 700. yıl forması hediyesi

Enes Çelik, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret edip, Bursa'nın fethinin 700. yılına özel formayı takdim etti.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 20:03

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bursaspor'dan Bilal Erdoğan'a 700. yıl forması hediyesi

Ziyaret ve formanın anlamı:

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret etti. Görüşmede, Bursa'nın fethinin 700. yılı anısına özel hazırlanmış olan forma Erdoğan'a takdim edildi.

Forma ve üzerinde yer alan isim:

Takdim edilen formanın üzerinde "16 Necmeddin Bilal Erdoğan" yazısı yer aldı. Çelik ile Erdoğan, söz konusu forma ile birlikte fotoğraf çektirdi; bu kare hem hatıra hem de protokol kaydı niteliği taşıdı.

Sosyal medya paylaşımı ve teşekkür:

Ziyaret sonrası Enes Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bilal Erdoğan'a nazik kabulü ve samimi sohbeti için teşekkür etti. Paylaşıma fotoğraf da eşlik etti.

Bu ziyaret, kulübün kent tarihi etkinlikleriyle ilişkisini güçlendirme çabalarının ve sivil toplum kuruluşlarıyla süregelen temasların bir yansıması olarak değerlendirildi.

ENES ÇELİK’TEN, BİLAL ERDOĞAN’A ÖZEL FORMA

ENES ÇELİK’TEN, BİLAL ERDOĞAN’A ÖZEL FORMA

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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