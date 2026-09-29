Dolar 48,9949 +0,02%
Euro 55,5980 -0,20%
Bist 12.290,58 -2,40%
Altın Gram 6.618,29 +0,79%
EUR/USD 1,1344 -0,25%
Brent Petrol 96,10 -1,77%
--°

Erciyes 38 FK başkanı Ersoy: maçımızın hakkı gasp edildi

Erciyes 38 FK Başkanı Latif Ersoy, hakem operasyonları sonrası sosyal medyada Burak Yılmaz'ın sözlerini paylaşarak play-off finalindeki hatalara işaret etti.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 13:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Erciyes 38 FK başkanı Ersoy: maçımızın hakkı gasp edildi

Erciyes 38 FK başkanı Latif Ersoy'ın açıklaması

Erciyes 38 FK Kulüp Başkanı Latif Ersoy, hakemlere yönelik operasyonların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda güçlü bir tepki verdi. Ersoy, paylaşımında teknik direktör Burak Yılmaz'ın geçtiğimiz sezonki bir konuşmasını alıntıladı ve play-off finalinde oynadıkları Malatya Yeşilyurt karşılaşmasına atıfta bulundu.

Ersoy'un paylaşımının odağı:

Başkan Ersoy, paylaşımında kulübün hakkının göz göre göre gasp edildiğini iddia ederek maçla ilgili huzursuzluğunu dile getirdi. Ersoy özellikle Fuat Göktaş'ın Malatya Yeşilyurtlu olmasının altını çizdi ve bu durumun geçmiş sezonlarda yaşanan büyük hataları yeniden akıllara getirdiğini belirtti.

Burak Yılmaz'ın sözleri ve iddialar:

Ersoy'un paylaştığı konuşmada, Burak Yılmaz daha önce; gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile TFF'nin Hukuktan Sorumlu Başkanvekili Fuat Göktaş'ın istediği şekilde at koşturulduğunu söylemişti. Bu ifadeler, Erciyes 38 FK cephesinde tepkilerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Başkanın sosyal medya paylaşımı, kulüp çevrelerinde ve taraftarlar arasında play-off finali ve hakem kararlarıyla ilgili tartışmaları canlandırdı. Erciyes 38 FK yönetiminin bu iddiaları nasıl takip edeceği ve hangi adımların atılacağı ilerleyen günlerde merak konusu olacak.

AÇIKALIN ERCİYES 38 FK KULÜP BAŞKANI LATİF ERSOY; HAKEMLERE YAPILAN OPERASYONLARIN ARDINDAN SOSYAL...

AÇIKALIN ERCİYES 38 FK KULÜP BAŞKANI LATİF ERSOY; HAKEMLERE YAPILAN OPERASYONLARIN ARDINDAN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIMDA TEKNİK DİREKTÖR BURAK YILMAZ’IN GEÇTİĞİMİZ SEZON YAPTIĞI KONUŞMAYI ALINTILAYARAK, PLAY-OFF FİNALİNDE OYNADIKLARI MALATYA YEŞİLYURT MAÇINA ATIFTA BULUNDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yılmaz: 5 bin 555 tesisle gençlerin spor yolunu güçlendiriyoruz
images

Dursun Özbek EFC yönetim kurulunda: Galatasaray ve Türk futboluna köprü olacak
images

Milli takım Riva'da Belçika sınavına başladı
images

Fenerbahçe'de Vesely'ye büyük veda: sarı-lacivert uğurlama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mezitli’de mobilya mağazası yangınında yoğun ekip müdahalesi sürüyor

Mezitli'de mobilya atölyesinde yükselen alevler ekipleri alarma geçirdi

Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde eğitim ve sosyal alanların yenilenmesi hızlandı

Saraycık'ta okul çıkışı tartışma kavgaya dönüştü

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan