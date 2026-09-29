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Doğu Anadolu kortlarında 66 sporcu şampiyonluk için ter döküyor

Ağrı’da başlayan Türkiye Tenis Ligi Doğu Anadolu Bölgesi Turnuvası'nda 66 sporcu, grup liderliği ve bir üst tura yükselme hedefiyle korta çıkıyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 14:20

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Doğu Anadolu kortlarında 66 sporcu şampiyonluk için ter döküyor

Turnuva ve organizasyon

Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet programında yer alan organizasyon, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Ağrı'da başladı. Ev sahibi kentte düzenlenen turnuvaya bölge illerinden takımlar katılıyor ve kısa süreli yoğun bir mücadele takvimi uygulanıyor.

Katılımcılar ve takım dağılımı

Turnuvada Ağrı, Erzurum, Van, Muş, Iğdır, Hakkari ve Bingöl illerinden takımlar yer alıyor. Erkeklerde 9 takım, kadınlarda ise 7 takım mücadele ediyor. Toplam 66 sporcu arasında 37 erkek, 29 kadın tenisçi bulunuyor. Ev sahibi Ağrıyı turnuvada 6 erkek ve 3 kadın olmak üzere toplam 9 sporcu temsil ediyor.

Rekabet, hedefler ve kapanış

Sporcular grup liderliği elde etmek ve bir üst tura yükselmek için korta çıkıyor; karşılaşmalar kentte çekişmeli müsabakalara sahne oluyor. Açılışta konuşan Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, bölge illerinden gelen sporcuları Ağrı'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ve organizasyonun bölgede tenis kültürünün gelişmesine katkı sağlayacağını vurguladı. Turnuva, Cuma günü oynanacak final müsabakaları ile tamamlanacak ve düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

AĞRI’DA TÜRKİYE TENİS LİGİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TURNUVASI BAŞLADI

AĞRI’DA TÜRKİYE TENİS LİGİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TURNUVASI BAŞLADI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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