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Beşiktaş, Kocaelispor randevusu öncesi tempoyu artırdı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 7. hafta öncesinde Kocaelispor maçına Vincenzo Italiano yönetiminde kondisyon, geçiş ve taktik çalışmalarıyla hazırlandı; hazırlıklar yarın 11.30'da sürüyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 14:31

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Beşiktaş, Kocaelispor randevusu öncesi tempoyu artırdı

hazırlıkların genel görünümü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında oynanacak Kocaelispor maçının hazırlıklarını bu sabah gerçekleştirdi. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman, maç temposuna yönelik çalışma anlayışıyla dikkat çekti.

antrenmanın detayları

Idman, ısınma koşularıyla başladı; devamında ekip olarak geçiş oyunu üzerine kurulu bölümler yapıldı. Takım, hem hücum hem de savunma organizasyonlarını içeren taktik çalışmalar gerçekleştirdi ve son bölümde dar alanda çift kale maç oynandı. Çalışmanın ana ekseni kondisyon ile taktik uyumunu birleştirmekti.

sonraki adım ve program

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını sürdürecek; çalışmalar yarın 11.30'da basına kapalı olarak devam edecek. Teknik ekip, bu süreçte maç ritmini korumaya ve oyuncuların kondisyon seviyesini artırmaya odaklanıyor.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 7. HAFTASINDA KOCAELİSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN...

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA KOCAELİSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA, BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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