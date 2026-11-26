Topçular Caddesi'nde husumet tekrar alevlendi: 5 kişi yaralandı

İğdır'da Topçular Mahallesi Topçular Caddesi'nde meydana gelen kavgada, komşu iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralandı.

olayın detayları:

Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında tartışma yaşanan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Yaralıların yakınlarının hastane önünde toplanması üzerine polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Emniyet birimleri, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

IĞDIR’DA KOMŞU İKİ AİLE ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA, BIÇAK VE SOPALARIN KULLANILDIĞI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. OLAYDA 5 KİŞİ YARALANDI. ÇEVREDEKİLERİN İHBARI ÜZERİNE BÖLGEYE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.