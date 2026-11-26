TBMM'de Malatya talepleri:

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifi görüşmelerinde söz aldı. Tüfenkci, konuşmasında hem Bakan Murat Kurum ile bakanlık ekibine hem de hükümete deprem bölgesindeki yeniden inşa süreci ve uluslararası organizasyonlardaki yönetim için teşekkür etti.

"Sayın Bakanım, öncelikle tarafsız dünyanın ve katılımcıların son derece başarılı bulduğu COP31 organizasyonunda göstermiş olduğunuz gayret ve başarılı yönetim İçin teşekkür ediyoruz. COP31’i üyelerin uzlaşması üzerinden okumaya çalışanlar esasında COP31’in ne demek olduğunu anlamayanlardır. Ülkemize sunmuş olduğunuz tanıtımdan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, başta ilim Malatya olmak üzere bütün deprem bölgelerinde sizin göreve gelmenizle birlikte hızlı bir şekilde Kentlerin ihya ve inşasına inşasına hep birlikte şahitlik ettik. Depreme dirençli şehirler haline gelen şehrimiz adeta yeniden doğdu. Işıkları yeniden yaktık. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere sizlere, sizlerin şahsında bütün AK Parti hükümetimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Yeşilyurt kadim merkezleri ve yüzde 74 indirim beklentisi:

Tüfenkci, Malatya'daki yeniden imar çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak özellikle Yeşilyurt kadim merkezlerine ilişkin projelendirme sürecinin hızlandırılması talebini iletti. Milletvekili, bazı projelerin tamamlanıp iki tanesinin ihale sürecine geldiğini; üçüncüsünün ise halen eksik olduğunu belirtti.

Konuşmasında ayrıca vatandaşların teslim edilmeyen konutların da kapsam içine alınması yönündeki beklentisini aktarırken, uygulanan yüzde 74 indirim oranının büyük memnuniyet yarattığını söyledi: "Değerli Bakanım, elbette ki Hayat devam ettiği sürece taleplerimiz de devam edecek. Biraz önce Mehmet Fendoğlu vekilimizin ifade ettiği gibi Yeşilyurt kadim merkezlerimizden özellikle iki tanesinin projesi yapıldı ama üçünün projesi hala bitmedi. Bunların bir an evvel bitirilerek ihale aşamasına getirilmesi noktasında vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin bir talebi var. Yine gerçekten büyük bir indirim olan yüzde 74’lük oranında oranında indirim yapılması vatandaşlarımız tarafından büyük bir memnuniyet oluşturdu. Ancak yapılan burası çekilen teslim edilmeyen konutların da bu uygulamadan faydalanılması noktasında bir çalışma yapılması beklentisi var. Bu noktada özellikle bakanlık bürokratlarımızın ve sizin talimatınızla sonuç alacağımıza inanıyorum"

Sosyal donatı ve altyapı yatırımları:

Tüfenkci, deprem bölgesinde yalnızca konut inşa edilmediğini, aynı zamanda sosyal donatı ve altyapı yatırımlarının da hayata geçirildiğini vurguladı. Parklar, yollar, bahçeler ve ibadethaneler gibi kamusal alanlarda yapılan çalışmaları öne çıkararak, sürecin tarafsız gözlerce de takdir edildiğini belirtti.

Milletvekilinin konuşmasında yer verdiği değerlendirme şu şekilde devam etti: "Sayın Bakanım, biz deprem bölgelerinde sadece konutlar inşa etmedik. Sosyal donatılarıyla beraber yollarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle, camileriyle kim ne derse desin bütün tarafsız gözlerin şaşkınlıkla izlediği büyük bir başarıya da hükümetimiz imza attı. Bunda sizlerin ve bürokratlarımızın büyük emekleri var. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Bütçemizin, bakanlığın bütçesinin hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah’tan temenni ediyor, saygılar sunuyorum"

Konuşma, bakanlıktan proje tamamlama, teslim edilmeyen konutların indirim kapsamına alınması ve sosyal altyapı yatırımlarının sürdürülmesi yönünde adımlar beklendiğini ortaya koydu. Tüfenkci, bu taleplerin bakanlık bürokrasisi ve ilgili talimatlar doğrultusunda sonuç alacağına inandığını ifade etti.

MİLLETVEKİLİ BÜLENT TÜFENKCİ, BAKAN MURAT KURUM’A MALATYA’NIN TALEPLERİNİ İLETTİ