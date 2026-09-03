Erciyes'e yıl boyu hareket getirecek 1.100 metrelik dağ kızağı

Erciyes'te dağ kızağı projesinde son aşama

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı süren dağ kızağı projesini yerinde inceleyerek çalışmalarda gelinen noktayı değerlendirdi. İncelemeye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, projenin bu sezona yetiştirileceğinin ifade edildiğini belirterek Erciyes'i sadece kış turizmiyle sınırlamayan, yılın 12 ayı farklı etkinliklerle anılan uluslararası bir destinasyon hedefinin sürdüğünü vurguladı.

projenin kapsamı ve teknik özellikleri:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında yaklaşık 1.100 metre uzunluğunda bir parkur oluşturulması planlanıyor. Bu uzunluğuyla tesisin Türkiye'nin en uzun dağ kızağı parkurlarından biri olması hedefleniyor. Proje; özel kızak sistemi, parkurun başlangıç noktasına kontrollü taşıma mekanizması, modern güvenlik donanımları, "gece kızak" konsepti ve sürüş sırasında otomatik fotoğraf çekim altyapısı gibi uygulamalarla ziyaretçilere farklı deneyimler sunmayı amaçlıyor.

Projenin işletme modelinde, mekanik tesislerin yılın farklı dönemlerinde çalışıyor olması sayesinde dağ kızağının yalnızca kış aylarında değil, yaz aylarında da aktif bir eğlence ve adrenalin alanı olarak hizmet vermesi planlanıyor. Yüklenici firmanın çalışmalarının hızla ilerlediğini aktaran Büyükkılıç, "Yüklenici firmamıza tebrik ve teşekkür ediyorum. Bu sezona yetiştirileceğini ifade ediyorlar. Salt kış sezonu değil, diğer mevsimlerde de bu alandaki mekanik tesislerin işlediği günlerin her birinde bu çalışma da hizmet edecek. Hayırlı, uğurlu olsun, kazasız belasız tamamlansın" ifadelerini kullandı.

Erciyes'in dört mevsim turizm vizyonu:

Erciyes Kayak Merkezi'nin mevcut altyapısına dair vurgular da inceleme sırasında öne çıktı. Büyükkılıç, merkezin "19 mekanik tesisi, 41 pisti ve 112 kilometrelik pist uzunluğuyla uluslararası standartta" olduğuna dikkat çekerek, alanın sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünden çıkarılıp diğer mevsimlerde de kullanılabilir hale getirilmesi yönündeki çalışmaların sürdüğünü söyledi. Başkan Büyükkılıç, dağ kızağının özellikle macera ve adrenalin tutkunlarına hitap edeceğini; bu yönüyle bölgenin turizm çeşitliliğine katkı sağlayacağını belirtti: "Bunların birisi de kamuoyunda dağ kızağı diye nitelendirilen ve adeta maceraperestlerin, adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunlar için en güzel ortamı onlara hazırlamaya çalışıyoruz."

Erciyes'in yalnızca kış merkezi değil, yüksek irtifa kamp ve spor turizmi açısından da marka haline geldiğine değinen Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bu yıl yurt içi ve yurt dışından 40'ın üzerinde takımın kamp yaptığını aktardı. Başkan, merkezdeki yüzme, atletizm, fitness imkanları, çok amaçlı spor salonu ve 8 futbol sahası gibi altyapı öğelerinin bölgeyi cazip kıldığını söyledi ve bu yatırımın bu çeşitliliği tamamlayacağını ifade etti.

Ayrıca Erciyes'in farklı giriş kapılarındaki hareketliliğin arttığı; Hacılar, Develi, Tekir ve Hisarcık kapılarının her geçen gün daha yoğun kullanıldığı kaydedildi. Spor turizmine yönelik altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar arasında 12 tenis kortu ile uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma hedefi de yer alıyor. Bu yatırımla merkez, yayla turizminden sportif organizasyonlara; macera aktivitelerinden kış sporlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet veren bir destinasyon olmayı hedefliyor.

Yetkililer, dağ kızağı projesinin tamamlanmasıyla birlikte Erciyes'in turizm ve spor altyapısının güçleneceğini, yerli ve yabancı ziyaretçiler için yeni bir deneyim alanı ortaya çıkacağını bildiriyor. Projenin güvenlik standartlarına uygun şekilde hayata geçirilmesi ve sezon içinde hizmete alınması, bölgenin dört mevsim ziyaretçi çekme hedefini destekleyecek önemli adımlardan biri olarak değerlendirilmekte.

İnceleme gezisinin ardından verilen bilgilere göre proje takvimi ve işletme hazırlıkları uyumlu şekilde ilerliyor; önümüzdeki dönemde açılış hazırlıklarıyla birlikte tanıtım ve işletme planlarının da devreye alınması bekleniyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, ERCİYES KAYAK MERKEZİ’NDE YAPIMI DEVAM EDEN DAĞ KIZAĞI PROJESİNİ YERİNDE İNCELEYEREK ÇALIŞMALARDA GELİNEN SON NOKTAYI DEĞERLENDİRDİ. BÜYÜKKILIÇ, TESİSİN BU SEZONA YETİŞTİRİLECEĞİNİ İFADE EDEREK ERCİYES’İ YALNIZCA KIŞ TURİZMİYLE DEĞİL, YILIN 12 AYINDA FARKLI ETKİNLİKLERLE YAŞAYAN ULUSLARARASI BİR DESTİNASYON HALİNE GETİRME HEDEFLERİNİ VURGULADI.