Erdemir ve İsdemir verimlilik atağıyla yıllık 61,6 milyon dolar hedefine ilerliyor

operasyonel iyileştirmelerin odağı:

OYAK Maden Metalürji Şirketleri bünyesindeki Erdemir ve İsdemir, 2024 yılı içinde hayata geçirdikleri operasyonel mükemmellik projeleriyle üretim verimliliğinde somut ekonomik sonuçlar elde etti. Şirketlerin bu çalışmaları, alaşım tasarımı, ham madde kullanım optimizasyonu, haddeleme hızı ayarlamaları ve bakım süreçlerindeki iyileştirmeler gibi alanlara odaklandı. Bu müdahaleler, üretim altyapısının daha etkin kullanılmasını sağlarken plansız duruşların azaltılmasına da katkıda bulundu.

Yıl içindeki tamamlanan projeler sonucu elde edilen yıllık finansal etki 39,7 milyon dolar olarak ölçüldü. Projelerin yıl sonuna kadar tamamlanması ve devredeki çalışmaların sonuç vermesiyle birlikte hedeflenen toplam yıllık getirinin 61,6 milyon dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.

liderlik ve stratejik yaklaşım:

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, sürece ilişkin değerlendirmesinde şirketlerin 2030 vizyonuna vurgu yaptı: "Şirketimizin 2030 vizyonu doğrultusunda, sanayi şirketlerimizin üretim gücünü verimlilik ve teknolojiyle ileri taşıyoruz." Yalçıntaş, kaynakların etkin kullanımına ve sürdürülebilir katma değer yaratılmasına öncelik verildiğini belirtti ve şunları ifade etti: "Elde ettiğimiz her kazanımı, ülkemiz ve üyelerimiz için kalıcı değere dönüştürüyoruz."

çalışan katkısı ve sayısal sonuçlar:

Operasyonel mükemmellik programı yalnızca teknoloji ve süreç odaklı değil; çalışan önerileri ve takım çalışmalarının etkin katılımıyla ilerliyor. Yıl içinde hayata geçirilen iyileştirme projelerinin yaklaşık 36 milyon dolar finansal etki yarattığı, bireysel öneri ve Kaizen çalışmalarıyla sağlanan katkının ise yaklaşık 3,7 milyon dolar olduğu açıklandı. Böylece yıl başından bu yana ölçülen toplam yıllık finansal etkinin 39,7 milyon dolar seviyesine ulaştığı kaydedildi.

Çalışan inisiyatifinin büyüklüğünü gösteren veriler de paylaşıldı: firmalarda kayıtlı 14 bini aşkın öneri ile tamamlanan 742 sürekli iyileştirme takım çalışması operasyonel performansa doğrudan etki etti. Bu yaklaşım, kurum içi bilgi birikimini artırırken çalışma kültürünü de güçlendiriyor.

Şirketler, Türkiye’nin sanayi üretiminin sürekliliği ve stratejik ihtiyaçlarının yerli imkanlarla karşılanması sorumluluğuyla maliyet yapısını güçlendirmeyi, ürün kalitesini artırmayı ve veriye dayalı yetkinlikleri geliştirmeyi sürdürecek. Devam eden projelerin tamamlanmasıyla planlanan 61,6 milyon dolarlık yıllık getiri hedefi, bu çabanın somut ölçütü olarak öne çıkıyor.

OYAK GENEL MÜDÜRÜ MURAT YALÇINTAŞ