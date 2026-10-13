Şeyhler köyü ortak kepçe yatırımıyla altyapı sorunlarına hızlı müdahale hedefliyor

köylülerin ortak kararı:

Hisarcık ilçesine bağlı Şeyhler köyünde, 480 nüfuslu yerleşimin sakinleri, altyapı çalışmalarında yaşanan aksaklıklara çözüm üretmek amacıyla ortaklaşa hareket etti. Muhtar Halil Öztürk yönetiminde sürdürülen koordinasyonla köylüler katkı vererek bir traktör kepçe satın aldı.

Öztürk, "Köyümüzün altyapı çalışmalarında, özellikle yeraltı sulama borularında meydana gelen arızalar nedeniyle dışarıdan iş makinesi getirmek zorunda kalıyorduk. Bu durum hem zaman hem de maddi kayba neden oluyordu. Bunun üzerine aramızda para toplayarak traktör kepçe almaya karar verdik. Köyümüzdeki vatandaşlarımızın katkılarıyla 1 milyon 500 bin TL’ye traktör kepçe satın aldık. Bu süreçte destek veren tüm köylülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

beklenen etkiler:

Yeni alınan kepçe, özellikle yeraltı sulama boruları ile genel altyapı tamiratlarında kullanılacak. Bu sayede dışarıdan iş makinesi getirmenin yol açtığı zaman kaybı ve kira giderlerinin azalması; müdahalelerin daha hızlı planlanması hedefleniyor. Köy yönetimi, makinenin bakım ve kullanımını ortak bir programla organize etmeyi planlıyor.

Vatandaşların kendi imkânlarıyla yaptığı bu yatırım, maliyetleri düşürme ve yerel çözüm üretme kapasitesini güçlendirmeye yönelik somut bir adım olarak değerlendiriliyor.

HİSARCIK’TA ŞEYHLER KÖYLÜLERİ BİR ARAYA GELİP TRAKTÖR KEPÇE ALDI