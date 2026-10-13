Dolar 49,2820 -0,16%
Euro 55,2698 +0,39%
Bist 12.244,24 +0,77%
Altın Gram 6.663,25 +0,35%
EUR/USD 1,1191 +0,27%
Brent Petrol 104,66 -1,87%
--°

İş dünyası Van OSB'yi cazibe merkezi hedefiyle yerinde değerlendirdi

Van OSB, iş dünyasının önde gelen isimlerini ağırladı; saha gezileri ve görüşmelerde bölgenin üretim, yatırım ve istihdam hedefleri masaya yatırıldı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

İş dünyası Van OSB'yi cazibe merkezi hedefiyle yerinde değerlendirdi

Van OSB'de iş dünyası ile buluşma

Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB), bölge ekonomisinin can damarı konumundaki üretim kapasitesini ve yatırımlarını yerinde göstermek amacıyla iş dünyasının önde gelen temsilcilerini ağırladı. Heyet, Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan eşliğinde tesisleri gezdi ve bölgedeki üretim faaliyetlerini yakından inceledi.

Ziyarette DOĞUSİFED Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Türkiye Prefabrik Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Suat Çiftçi, DOĞUSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Erbay, DOĞUSİFED Genel Sekreteri Muzaffer Gür, Sanayici ve İLSA Beton Firma Yetkilisi İlhami Kaplan ile LYP Yapı Tek Müdürü Fulya Solmaz yer aldı. Heyet, fabrika altyapıları ve devam eden projeler hakkında ilk elden bilgi aldı.

Saha incelemeleri:

Program kapsamında gerçekleştirilen saha gezilerinde, Van OSB'deki üretim hatları, altyapı yatırımları ve yeni tesisleşme çalışmaları detaylı biçimde gözlemlendi. Bölgenin sağladığı istihdam olanakları ve yüksek katma değer üreten faaliyetler, ziyaretçiler tarafından özellikle not edildi. OSB'nin kent ekonomisine katkısı ve işsizlikle mücadelede oynadığı rol programın merkezinde yer aldı.

Geziler sırasında sanayi tesislerinin kapasite kullanımına, altyapı iyileştirmelerine ve yatırım ortamına dair teknik değerlendirmeler yapıldı. Heyet üyeleri, mevcut yatırımların yanı sıra planlanan projelerle ilgili yerinde bilgi alarak yatırım süreçlerine yönelik gözlemlerini paylaştı.

Görüşmelerin odağı:

Yapılan görüşmelerde bölge ekonomisi, sanayi yatırımları ve iş dünyasının geleceğine ilişkin istişareler gerçekleştirildi. Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, OSB'yi cazibe merkezi haline getirme hedefiyle yatırımların hız kesmeden devam ettiğini ve kentin üretim kapasitesini büyütme ile yeni istihdam alanları oluşturma konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Aslan, sanayicilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkür etti ve ziyaretin bölge ticareti ile sanayisinin gelişimi açısından son derece verimli geçtiğini belirtti. Aslan'ın ifadesi şu şekilde: "Bölgemizin sanayi vizyonuna ve üretim gücüne katkı sağlayan bu kıymetli buluşmada, kentimiz ekonomisine gösterdikleri yakın ilgi, alakaları ve vizyoner yaklaşımlarından dolayı şahsım ve Van OSB adına yürekten teşekkür ederim".

Ziyaret, Van OSB'nin bölgesel kalkınmadaki stratejik önemini ve yatırımcılar için sunduğu fırsatları bir kez daha gözler önüne serdi; taraflar, ilerleyen dönemde iş birliği ve destek konularını sürdürme yönünde mutabık kaldı.

BÖLGE EKONOMİSİNİN ÇARKLARINI DÖNDÜREN VE İSTİHDAMIN CAN DAMARI KONUMUNDAKİ VAN ORGANİZE SANAYİ...

BÖLGE EKONOMİSİNİN ÇARKLARINI DÖNDÜREN VE İSTİHDAMIN CAN DAMARI KONUMUNDAKİ VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (VAN OSB), İŞ DÜNYASININ ÖNDE GELEN TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Van'da erken soğuklar soba çarşısında hareketliliği hızlandırdı
images

TGSD'den Türkiye markasını çok sektörlü stratejiyle yeniden inşa hamlesi
images

Palamut bolluğunda ambalaj balığın değerini aşıyor
images

Migros, Kayseri üretimini tarladan rafa taşıyan yerel modelini genişletiyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nefes kesen tatbikatla hazırlıklarını sınadılar: Elazığ Polis Arama ve Kurtarma

Van'da erken soğuklar soba çarşısında hareketliliği hızlandırdı

TGSD'den Türkiye markasını çok sektörlü stratejiyle yeniden inşa hamlesi

Dikmeli köyünde yağışa karşı 7 kutu menfezle altyapı güçlendirildi

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi