İş dünyası Van OSB'yi cazibe merkezi hedefiyle yerinde değerlendirdi

Van OSB'de iş dünyası ile buluşma

Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB), bölge ekonomisinin can damarı konumundaki üretim kapasitesini ve yatırımlarını yerinde göstermek amacıyla iş dünyasının önde gelen temsilcilerini ağırladı. Heyet, Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan eşliğinde tesisleri gezdi ve bölgedeki üretim faaliyetlerini yakından inceledi.

Ziyarette DOĞUSİFED Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Türkiye Prefabrik Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Suat Çiftçi, DOĞUSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Erbay, DOĞUSİFED Genel Sekreteri Muzaffer Gür, Sanayici ve İLSA Beton Firma Yetkilisi İlhami Kaplan ile LYP Yapı Tek Müdürü Fulya Solmaz yer aldı. Heyet, fabrika altyapıları ve devam eden projeler hakkında ilk elden bilgi aldı.

Saha incelemeleri:

Program kapsamında gerçekleştirilen saha gezilerinde, Van OSB'deki üretim hatları, altyapı yatırımları ve yeni tesisleşme çalışmaları detaylı biçimde gözlemlendi. Bölgenin sağladığı istihdam olanakları ve yüksek katma değer üreten faaliyetler, ziyaretçiler tarafından özellikle not edildi. OSB'nin kent ekonomisine katkısı ve işsizlikle mücadelede oynadığı rol programın merkezinde yer aldı.

Geziler sırasında sanayi tesislerinin kapasite kullanımına, altyapı iyileştirmelerine ve yatırım ortamına dair teknik değerlendirmeler yapıldı. Heyet üyeleri, mevcut yatırımların yanı sıra planlanan projelerle ilgili yerinde bilgi alarak yatırım süreçlerine yönelik gözlemlerini paylaştı.

Görüşmelerin odağı:

Yapılan görüşmelerde bölge ekonomisi, sanayi yatırımları ve iş dünyasının geleceğine ilişkin istişareler gerçekleştirildi. Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, OSB'yi cazibe merkezi haline getirme hedefiyle yatırımların hız kesmeden devam ettiğini ve kentin üretim kapasitesini büyütme ile yeni istihdam alanları oluşturma konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Aslan, sanayicilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkür etti ve ziyaretin bölge ticareti ile sanayisinin gelişimi açısından son derece verimli geçtiğini belirtti. Aslan'ın ifadesi şu şekilde: "Bölgemizin sanayi vizyonuna ve üretim gücüne katkı sağlayan bu kıymetli buluşmada, kentimiz ekonomisine gösterdikleri yakın ilgi, alakaları ve vizyoner yaklaşımlarından dolayı şahsım ve Van OSB adına yürekten teşekkür ederim".

Ziyaret, Van OSB'nin bölgesel kalkınmadaki stratejik önemini ve yatırımcılar için sunduğu fırsatları bir kez daha gözler önüne serdi; taraflar, ilerleyen dönemde iş birliği ve destek konularını sürdürme yönünde mutabık kaldı.

BÖLGE EKONOMİSİNİN ÇARKLARINI DÖNDÜREN VE İSTİHDAMIN CAN DAMARI KONUMUNDAKİ VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (VAN OSB), İŞ DÜNYASININ ÖNDE GELEN TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI.