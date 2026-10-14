Erdemli açıklarında denizde kısa süreli çifte hortum

Erdemli açıklarında denizde çifte hortum

Mersin'in Erdemli ilçesi sınırlarından görülen ve deniz üzerinde oluşan çifte hortum, sahilde bulunanların cep telefonlarına yansıdı. Olay, bölgedeki yağışlı hava koşulları sırasında kaydedildi.

görüntülerin detayları:

Ayaş Mahallesi sınırlarında karadan net şekilde izlenen hortumlar yaklaşık 3-4 dakika süreyle görüldü. Görüntülerde iki ayrı su sütunu oluştuğu, ancak kıyıya ulaşmadan dağıldığı görüldü.

Bu olay, 321 kilometre Akdeniz kıyısına sahip Mersin'de hafta başından bu yana etkili olan sağanak ve rüzgârın yarattığı şartlarla aynı döneme denk geldi.

meteorolojinin uyarısı:

Meteoroloji yetkilileri, bölgedeki yağışlı havanın ve zaman zaman kuvvetli rüzgârın etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirdi. Yetkililer, özellikle sahil kesimlerinde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİ SINIRLARINDAN GÖRÜNÜR ŞEKİLDE AKDENİZ'DE ÇİFTE HORTUM ÇIKTI, O ANLAR GÖRÜNTÜLERE DE YANSIDI.