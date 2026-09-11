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Erdoğan sahada: kurmaylarıyla birlikte takım kaptanlığını üstlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarıyla birlikte basketbol oynadı; görüntüler AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Erdoğan sahada: kurmaylarıyla birlikte takım kaptanlığını üstlendi

Erdoğan sahada: kurmaylarıyla birlikte takım kaptanlığını üstlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla birlikte bir basketbol maçına katıldı. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank maçtan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

maçın katılımcıları:

Videolarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Varank ve Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Vekili, eski milli basketbolcu Ömer Onan yer aldı.

görüntülerin yansıttığı anlar:

Varank paylaşımına "Evet, yine kazandı" notunu düştü. Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeşil yelekli takımın kaptanı olarak öne çıktı; peş peşe attığı sayılar ve takım arkadaşlarını motive eden sözleri dikkat çekti. Erdoğan’ın Ömer Onan’a yönelik "Haydi Ömer, yap sayını" anonsu, samimi bir rekabet havası yansıttı.

Paylaşılan görüntüler, Cumhurbaşkanının sportif bir etkinlikte yer almasına dair doğrudan bir kayıt niteliğinde. Görüntülerde hem oyun içi etkileşimler hem de takım ruhunu canlı tutan teşvikler öne çıkıyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KURMAYLARIYLA BİRLİKTE BASKETBOL OYNADI.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KURMAYLARIYLA BİRLİKTE BASKETBOL OYNADI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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