Erdoğan şanlıurfa'da gençlere yönelik bilim merkezinin açılışını yaptı

Açılış ve törenin akışı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Güneydoğu programı kapsamında Şanlıurfa'ya gelerek, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin bilim ve teknolojiyle buluşması amacıyla kurulan Bilim Merkezi'nin resmi açılışını gerçekleştirdi. Merkez, 2026 yılında tam kapasite tamamlanmış olarak hizmete alındı.

Erdoğan, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Erdoğan'ın konuşması ve merkez vurgusu:

Festival alanında gençlere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST ortamında gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuşmasında akıl, emek, zeka ve bilginin projelerle buluşmasının önemine değindi ve Bilim Merkezi'nin bu amaçla gençlere yeni fırsatlar sunacağını belirtti.

Bilim Merkezi'nin açılışı, törene katılan bakanlar, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve protokol üyelerinin katılımıyla video konferans bağlantısı aracılığıyla gerçekleştirildi.

Tören katılımcıları ve kapanış:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Bilim Merkezi'ndeki açılış töreninde kurdele, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mithat Can Kutluca ve TÜBİTAK yetkililerinin katılımıyla kesildi. Program, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından düzenlenen TEKNOFEST ödül töreniyle sona erdi.

Resmî açılış, bölgedeki gençlerin bilim ve teknolojiye erişimini kolaylaştırmayı ve yerel kapasiteyi güçlendirmeyi hedefleyen adımların parçası olarak öne çıktı. TEKNOFEST Güneydoğu organizasyonuyla eş zamanlı yapılan bu açılış, hem yerel hem ulusal düzeyde gençlik ve AR-GE odaklı çalışmaların görünürlüğünü artırdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BİLİM MERKEZİNİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ