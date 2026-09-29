Erdoğan uyardı: AK Parti'nin temizliği tartışmaya kapalı

erdoğan'ın açıklaması:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada partiye yönelik iddiaları yanıtladı. Toplantı sonrası Ankara'da konuşan Erdoğan, partinin itibarına dair en net mesajı verdi: "Kimse bu partinin aklığına halel getiremez, o aklığa leke süremez".

parti disiplinine ilişkin vurgu:

Erdoğan, hataya düşen ve "nefsine yenik düşen" üyelerle yoluna devam edemeyeceklerini belirterek, "Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz" ifadelerini kullandı. Bu sözleriyle parti içi disiplini ve hesap verebilirliği ön plana çıkardı.

temizlik, emek ve sorumluluk:

Cumhurbaşkanı, AK Parti'yi isim anlamıyla da ilişkilendirerek, "AK Parti adı gibi 'ak' bir partidir" dedi ve partinin geçmişte emeği ve omzu olanlara vefasını vurguladı: "Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz."

Aynı zamanda devlet ve millet malına el uzatanlarla yollarının ayrı olduğunu şu sözlerle netleştirdi: "Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz".

Erdoğan, ayrıca rakiplerine yönelik eleştirisinde, "Kardeşlerim, unutmayın; adının 'yeni' olması, eskimekten başka bir şey kazandıramaz bunlara" diyerek siyasi mesajını sürdürdü.

(ANKARA) (İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse bu partinin aklığına halel getiremez, o aklığa leke süremez"