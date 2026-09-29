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Gaziantep'te usulsüz reçete şebekesine operasyon: 8 gözaltı, 30 milyon lira zarar

Gaziantep’te Cumhuriyet Başsavcılığı ve KOM ekiplerinin operasyonunda, doktor onaylı reçeteleri usulsüz düzenleyip satan 8 şüpheli yakalandı; kamunun zararı 30 milyon TL.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 20:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gaziantep'te usulsüz reçete şebekesine operasyon: 8 gözaltı, 30 milyon lira zarar

Operasyonun kapsamı:

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, doktor onayına tabi ilaçlara ait reçetelerin usulsüz düzenlenerek el altından satışının yapıldığı iddiaları üzerine operasyon başlattı. Polis ekipleri, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyerek soruşturmayı derinleştirdi.

Soruşturmanın bulguları:

Soruşturma çerçevesinde, 2022-2024 yılları arasında düzenlenen reçetelerin usulsüz şekilde oluşturulduğu ve bu reçetelerle temin edilen ilaçların üçüncü şahıslara para karşılığında satıldığı tespit edildi. Yapılan ön incelemede şebekenin kamuyu yaklaşık 30 milyon TL zarara uğrattığı belirlendi.

Şüpheliler ve yasal işlem:

Operasyon sonunda toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı, soruşturmanın devamında yetkili mercilerin yapacağı işlemler izlenecek.

Emniyet kaynakları, delil toplama ve soruşturmanın genişletilmesi çalışmalarının sürdüğünü bildirirken, kamu kaynaklarının korunmasına yönelik benzer vakalara karşı denetimlerin artırılacağını açıkladı.

GAZİANTEP’TE USULSÜZ REÇETE OPERASYONU: 8 GÖZALTI

GAZİANTEP’TE USULSÜZ REÇETE OPERASYONU: 8 GÖZALTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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