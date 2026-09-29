Kacır ve Wüst görüşmesinin odağı: teknoloji, yatırım ve ortak üretim

bakanlıkta gerçekleşen görüşme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ve beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırladı. Kacır, görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında, iki ülkenin güçlü ekonomik ortaklığını yeni yatırım, üretim ve yüksek teknoloji projelerine dönüştürme kararlılığını karşılıklı olarak ifade ettiklerini bildirdi.

iş birliği ve öncelikler:

Görüşmede, özellikle teknoloji ve inovasyon alanlarındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Kacır, Türk ve Alman şirketleri arasındaki adımların değerlendirilmesine ilişkin açıklamalar yaparak, bu alandaki somut fırsatların ön plana alındığını aktardı. Toplantıda ayrıca Türkiye’deki üretim ve Ar-Ge altyapısının, nitelikli insan kaynağının ve stratejik yatırım imkânlarının vurgulandığı belirtildi.

kuzey ren-vestfalya şirketlerine davet:

Bakan Kacır, Kuzey Ren-Vestfalya merkezli şirketleri Türkiye’nin gelişmiş üretim ve Ar-Ge olanaklarından yararlanmaya davet etti. Türkiye’deki Alman yatırımlarının, iki ülke arasındaki ortak üretim ekosisteminin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekildi ve bu iş birliklerinin katma değeri yüksek yatırımlar ile daha ileri teknolojiye taşınmasının önemi tekrarlandı.

Toplantının ardından Kacır ve heyet, Almanya Milli Günü dolayısıyla Almanya Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinliğe birlikte katıldı. Bu çerçevede yürütülen görüşmelerin, hem iş dünyaları hem kurumlar arası ilişkiler için yeni fırsatlar yaratmayı hedeflediği ifade edildi.

Görüşme metninde, Türkiye ve Almanya arasındaki köklü dostluk bağlarının, güçlü ekonomik ve ticari ilişkilerin ve Avrupa’nın geleceğine yönelik ortak sorumlulukların iş birliğini şekillendirmeye devam ettiğine vurgu yapıldı. Taraflar, ilişkileri karşılıklı fayda ve ortak kazanım temelinde derinleştirme kararlılığını yinelendi.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, ALMANYA’NIN KUZEY REN-VESTFALYA EYALETİ BAŞBAKANI HENDRİK WÜST VE BERABERİNDEKİ HEYETİ BAKANLIKTA AĞIRLADI.