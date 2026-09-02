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Partisinden ayrılan il genel meclisi üyesi AK Parti saflarına katıldı

Bilecik'te Nisan seçiminde partisinin adayına 'boş' oy verdiği tespit edilen Mehmet Gündüz, disiplin sürecinin ardından istifa etmiş ve Eylül toplantısında AK Parti'ye geçti.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 14:51

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EDİTÖR: Caner Şahin

Partisinden ayrılan il genel meclisi üyesi AK Parti saflarına katıldı

Mehmet Gündüz'ün süreci:

Bilecik İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimlerinde Nisan ayında yaşanan oylamada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) çoğunluğuna rağmen AK Parti adayının seçilmesi dikkat çekti. O gün CHP grubunun 10 sandalyesinden sadece 9 oy çıkması üzerine yapılan incelemede, İnhisar İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Gündüz'ün partisinin adayına boş oy verdiği tespit edildi.

Bu gelişme sonrası Gündüz, CHP tarafından disiplin kuruluna sevk edildi. Disiplin sürecinin ardından Gündüz, partiden istifa ederek Meclis'te bağımsız üye olarak görevine devam etti. O dönem CHP Bilecik İl Başkanı olan, şu an Yeni Parti Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir konuyu kamuoyuna duyurmuştu.

Parti değişikliği:

Meclis çalışmalarında süren ayrışmanın ardından, bağımsız üye Mehmet Gündüz Eylül ayı olağan toplantılarının ikinci birleşiminde resmi olarak AK Parti'ye katıldı ve partinin sıralarına oturdu.

Yerel siyaset üzerindeki yansımalar:

Bu tür katılımlar yerel meclis dengelerinde hem isimler arası güven hem de parti disiplinine dair tartışmaları yeniden gündeme getiriyor. Olay, hem grup içi oy kullanma süreçlerinin izlenmesi hem de milletvekilliği ve yerel siyaset aktörleri arasındaki ilişkiler açısından takip ediliyor. İlgili taraflar, sürecin gelecekteki işleyişe etkilerini gözlemlemeye devam ediyor.

CHP&#039;DEN İSTİFA EDEN MEHMET GÜNDÜZ (SAĞDA), BUGÜN AK PARTİ&#039;YE GEÇTİ.

CHP'DEN İSTİFA EDEN MEHMET GÜNDÜZ (SAĞDA), BUGÜN AK PARTİ'YE GEÇTİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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