Erdoğan'ın TBMM grup toplantısında öne çıkanlar

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında hem iç politika hem dış ilişkiler hem de sosyal politika başlıklarına değinen Erdoğan, emeklilere yönelik kapsamlı bir iyileştirme sözü verdi ve insani krizlerle mücadele ile deprem sonrası yeniden inşa çalışmaları hakkında bilgi aktardı.

Emekli düzenlemesi ve yol haritası:

Erdoğan, emeklilik düzenlemesiyle ilgili olarak, "Yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyeti merkeze alan bir yaklaşımla meseleyi tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. Hazırlıkları süren düzenlemenin çerçevesinin ekonomi kurmayları ve grup yönetimi tarafından belirlendiğini belirten Cumhurbaşkanı, "17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi yüce Meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz" dedi.

Erdoğan, taslağın yaş ve prim gün sayısına göre adalet temelli bir yaklaşım içerdiğini ve Meclis sürecinin takibi ile uygulamanın yakın zamanda devreye alınacağını vurguladı.

Gazze için insani yardım çağrısı:

Dış politika gündeminde Gazze'ye dikkat çeken Erdoğan, İsrail'in uygulamalarının bölgedeki insani durumu ağırlaştırdığını belirterek, "Dizlerine kadar suya ve çamura batmış, altına sığınacakları bir çadırları dahi kalmamış, soğuktan tir tir titreyen Gazzeli yavruların o içler acısı hallerine yüreklerimiz dayanmıyor" sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi. İslam dünyasına da çağrı yapan Erdoğan, "Müslümanlar olarak harekete geçmeli, İsrail üzerinde daha ağır baskı kurulmasını sağlamalıyız" dedi ve Türkiye'nin konteyner ve diğer insani yardım adımlarını sürdüreceğini açıkladı.

Deprem sonrası yeniden inşa ve sosyal konutlar:

6 Şubat depremlerine ilişkin yürütülen çalışmaları aktaran Erdoğan, afet sonrası hızlı bir yeniden inşa süreci yürüttüklerini belirtti. Cumhurbaşkanı, "Dünyada başka hiçbir ülkenin başaramayacağı rekor bir sürede asrın inşasını tamamladık" ifadelerini kullanarak deprem bölgesinde toplam 455 bin 357 konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini bildirdi. Ayrıca altyapının yeniden inşası için yüz milyar doların üzerinde harcama yapıldığını söyledi.

Erdoğan, eş zamanlı yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde hak sahiplerinin belirlendiğini, konutların kurallarının çekildiğini ve 2027 Martından itibaren ilk teslimatların başlayacağını açıkladı. 2027 bütçesinde deprem hasarlarının giderilmesi ve afetlere karşı dirençliliğin artırılması için ise 769 milyar lira ödenek ayrıldığını kaydetti.

Fon tasfiye süreci ve sermaye piyasaları denetimi:

Sermaye piyasalarında yaşanan fon krizine dair yürütülen tasfiye sürecine değinen Erdoğan, üç aşamalı yol haritası çerçevesinde işlemlerin hızla ve şeffaf biçimde yürütüldüğünü belirtti. Meclisten geçen düzenlemelerle bir milyon liraya kadar olan küçük yatırımcıların önceliklendirildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, yatırımcı verilerini paylaşarak şu rakamları aktardı: toplam 455 bin 758 yatırımcıdan 444 bin 987'sine en az bir ödeme yapıldı; olağan ve olağanüstü tasfiye süreçleri birlikte değerlendirildiğinde 371 bin kişi ana parasını aldı, bu da yatırımcıların %81,4'üne tekabül ediyor. Bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarı ise yaklaşık 161 milyar liraye ulaştı ve bu tutarda hazine ya da kamu kaynağı kullanılmadığı vurgulandı.

Erdoğan ayrıca, piyasa düzenbazlıklarından elde edilen kazançların tahsili yönünde adımlar atıldığını, bugüne kadar yaklaşık 41 milyar lira haksız kazancın iadesinin sağlandığını ve tahsil edilen tutarın ara ödemelerde kullanılması için bankalara aktarıldığını bildirdi. Yargı sürecine ilişkin olarak ise "500 şüpheliden 136'sı hakkında tutuklama, 285'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı" bilgisini verdi ve Devlet Denetleme Kurulu'nun ilk incelemelerini hafta başında tamamladığını belirtti.

Siyasi mesajlar ve parti vurgusu:

Erdoğan konuşmasında AK Parti'nin kuruluşundan bu yana izlediği rotadan sapmadığını, partinin millet tarafından kurulduğunu ve hizmet siyasetini esas aldıklarını yineledi. "Bizim tek bir gayemiz, tek bir pusulamız var; o da Türk milletidir" sözleriyle parti anlayışını özetledi. TBMM çalışmalarında grubun tam kadro yer almasının önemine dikkat çekti ve milletin emanetine ihmal edilmeden sahip çıkılacağı mesajını verdi.

Genel değerlendirmesinde ekonomiden hukuka, depremden dış yardıma kadar birçok alanda hükümetin adımlarını savunan Erdoğan, sözlerini muhalefete ve dış odaklara karşı uyanık olunması çağrısıyla tamamladı ve partililere çalışmalarını sürdürme talimatı verdi.

CUMHURBAŞKANI VE AK PARTİ GENEL BAŞKANI ERDOĞAN, PARTİSİNİN TBMM’DE DÜZENLENEN GRUP TOPLANTISINDA KONUŞTU.