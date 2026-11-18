Erdoğan'ın grup toplantısında öne çıkan mesajlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen grup toplantısında hem iç politikaya hem de uluslararası gelişmelere dair kapsamlı mesajlar verdi. Toplantının kritik bir dönemde gerçekleştiğini vurgulayan Erdoğan, milletin emanetine dair sorumluluk, emeklilere yönelik iyileştirme, deprem sonrası yeniden inşa çalışmaları ve sermaye piyasalarındaki fon tasfiye süreci gibi başlıklarda ayrıntılı değerlendirmeler paylaştı.

Emeklilere yönelik adalet ve kapsamlı iyileştirme:

Erdoğan, emeklilerin yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını belirterek, yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyeti merkeze alan bir yaklaşım benimsediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı, hazırlıkları yürütülen çalışmanın genel çerçevesinin paylaşıldığını anımsatarak, 17 milyonu aşkın emeklinin tamamını kapsayan bir iyileştirmenin Meclis desteğiyle yıl başından önce hayata geçirileceğini açıkladı. Bu taahhüt toplantının merkezinde yer alırken Erdoğan, yasama faaliyetlerinin sorunsuz yürütülmesinin ve grup uyumunun önemine vurgu yaptı.

Parlamentoda kanun tekliflerinin muhalefetin engelleme girişimlerine fırsat verilmeden yasalaşmasının önemini belirten Erdoğan, Cumhur İttifakı ortaklarıyla birlikte Meclis'teki çalışmaya tam kadro devam edilmesi çağrısı yaptı. Söz konusu iyileştirmenin, sosyal beklentilere cevap verecek şekilde hazırlanacağı ve uygulanmasında adalet ilkelerinin gözetileceği ifade edildi.

Deprem bölgesi yeniden inşası ve sosyal konut projeleri:

Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine ilişkin sürecin ilk gününden itibaren önceliklerinin yaraları sarmak olduğunu söyledi. 455 bin 357 konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini, yıkılan altyapının yeniden inşası için yüz milyar doların üzerinde harcama yapıldığını belirtti. Deprem bölgesinde yapılan çalışmaları "asrın inşası" ifadesiyle nitelendiren Erdoğan, bu sürecin rekor bir hızla gerçekleştirildiğini savundu.

Aynı zamanda 500 bin Sosyal Konut Projesi için hazırlıkların sürdüğünü, hak sahiplerinin belirlendiğini ve konut kuralarının çekildiğini açıkladı. Erdoğan, 2027 yılı bütçesinde deprem hasarlarının giderilmesi ve afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 769 milyar lira tutarında ödenek ayrıldığını, ilk konut teslimlerinin 2027 Mart ayından itibaren başlayacağını duyurdu.

Uluslararası gelişmeler ve Gazze vurgusu:

Erdoğan, dünya düzeninde yaşanan çalkantılara dikkat çekerek Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi ve Basra Körfezi'nde gerilimlere işaret etti. Gazze'deki insani krize ilişkin duygusal bir değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı, çocukların ve sivillerin zor koşullarını anlatarak İslam dünyasına birlik çağrısı yaptı. Gazze'ye insani yardım ulaştırılması ve İsrail üzerinde daha ağır baskı kurulması gerektiğini savunan Erdoğan, Türkiye'nin konteyner ve diğer insani yardımlara hazır olduğunu belirtti.

Bu açıklamalarında Erdoğan, dünya kamuoyunun yaşananlar karşısındaki tutumunu eleştirirken, Müslüman ülkelerin daha aktif rol alması gerektiğini vurguladı ve yardımların artırılması çağrısını yineledi.

Fon tasfiye süreci, sermaye piyasaları ve hukuki adımlar:

Sermaye piyasalarında yaşanan fon krizine ilişkin yürütülen tasfiye sürecinin şeffaf ve hızlı şekilde sürdürüldüğünü aktaran Erdoğan, ara ödemelerde önemli mesafe alındığını bildirdi. Meclisten geçen kanun çerçevesinde 455 bin 758 yatırımcıdan 444 bin 987'sine en az bir ödeme yapıldığını, olağan ve olağanüstü tasfiye süreçleri birlikte değerlendirildiğinde 371 bin kişinin net yatırım tutarını veya ana parasını aldığı açıklandı. Bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarı ise yaklaşık 161 milyar lira olarak ifade edildi ve bunun hazine kaynaklarından kullanılmadığı vurgulandı.

Erdoğan, haksız kazancın tahsiline yönelik çalışmaların sonuç verdiğini, bugüne kadar yaklaşık 41 milyar lira haksız kazancın iadesinin sağlandığını söyledi. Yargı sürecine dair de bilgiler veren Cumhurbaşkanı; soruşturma kapsamında 500 şüpheliden 136'sı hakkında tutuklama, 285'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını ve Devlet Denetleme Kurulu'nun ilk incelemelerini tamamladığını belirtti. Sermaye piyasalarında şeffaflığı ve denetimi güçlendirecek yasama çalışmasının muhalefetin de katkıları alınarak Meclis'e sunulacağı bildirildi.

Parti tarihi, sorumluluk ve çağrı:

Konuşmasında AK Parti'nin kuruluşundan itibaren izlediği rotaya bağlılığını yineleyen Erdoğan, 3 Kasım seçimlerini ve 18 Kasım 2002 tarihini referans vererek partinin hizmet anlayışını hatırlattı. 24 yıldır aynı ilkelerle hareket ettiklerini belirterek, "Bizim tek gayemiz Türk milletidir" ifadesiyle parti tutumunu özetledi. Ayrıca TBMM'de partilerin ve özellikle grup üyelerinin birlik içinde çalışmasının siyasetin itibarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Toplantıda Cumhurbaşkanı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye taziyelerini yineleyerek, partililere ve teşkilata algılara karşı uyanık olmaları, umutsuzluğa kapılmamaları çağrısında bulundu. Erdoğan, yolsuzluk iddiaları ve karalama girişimlerine karşı milletin vicdanını ölçü aldıklarını ve hedeflerinden sapmayacaklarını vurguladı.

Genel çerçevede Erdoğan'ın konuşması, emeklilere yönelik taahhüt, deprem sonrası yeniden inşa ve sosyal konut projeleri, fon tasfiyesi ile sermaye piyasalarının güçlendirilmesi ve dış politikada Gazze başta olmak üzere insani meselelerde daha etkin rol çağrısını içeriyordu. Cumhurbaşkanı, "hayatta hemen her şeyin telafisi olur ama milletin emanetini taşımada ihmalkar davranmanın telafisi ve kazası olmaz" sözleriyle toplantının ana mesajını özetledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayatta hemen her şeyin telafisi olur ama milletin emanetini taşımanın ihmali olmaz"