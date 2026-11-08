Eremenek'te şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı, sürücü ile eşi kendi imkanlarıyla kurtuldu

Ermenek'te kontrolü kaybeden araç şarampole düştü ve yangın çıktı

Karaman'ın Ermenek ilçesi Güllük Mahallesi Sütpınarı mevkisinde meydana gelen kazada, 70 E 2242 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Araçta yolcu olarak bulunan eşiyle birlikte sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak yardım çağırdı.

Kaza anı ve kurtarma:

Sürücü Y.K. yönetimindeki otomobilin şarampole düşmesinin ardından araçta yangın başladı. Yangın sırasında hem sürücü hem de eşi E.K. araçtan kendi çabalarıyla çıktı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. Olayda yaralanma bildirilmedi.

İtfaiye müdahalesi ve soruşturma:

Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sonucu araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı ve olayın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

ERMENEK'TE KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE DÜŞEN OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI. ALEVLERE TESLİM OLAN ARAÇ, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.