Otoyolda alevleri söndüren tır itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

Anadolu Otoyolu'nda tır balata yangını

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde seyir halindeki bir tırın balatalarında yangın çıktı. Olay, Sarı Çökek köyü mevkiinde meydana geldi ve sürücünün ihbarı üzerine ekipler sevk edildi.

olayın detayları:

Sürücü Ahmet Kurdi yönetimindeki 01 EVT 44 plakalı tırın balatalarında, henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.

müdahale ve sonuç:

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti; alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

TIRIN BALATALARINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.