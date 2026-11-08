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Otoyolda alevleri söndüren tır itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

Anadolu Otoyolu İstanbul yönünde seyreden 01 EVT 44 plakalı tırın balatalarında çıkan yangın, Kaynaşlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 09:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Otoyolda alevleri söndüren tır itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

Anadolu Otoyolu'nda tır balata yangını

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde seyir halindeki bir tırın balatalarında yangın çıktı. Olay, Sarı Çökek köyü mevkiinde meydana geldi ve sürücünün ihbarı üzerine ekipler sevk edildi.

olayın detayları:

Sürücü Ahmet Kurdi yönetimindeki 01 EVT 44 plakalı tırın balatalarında, henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.

müdahale ve sonuç:

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti; alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

TIRIN BALATALARINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

TIRIN BALATALARINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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