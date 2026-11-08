Taraftar önünde büyük geri dönüş: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor OGM Ormanspor'u 81-75 yendi

maç özeti:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, Merkez Spor Kompleksi’nde konuk ettiği OGM Ormanspor’u çekişmeli geçen maçın sonunda 81-75 ile mağlup etti.

çeyrekler ve skor gelişimi:

Karşılaşmanın ilk çeyreğini konuk ekip 22-20 önde tamamladı. İkinci periyotta üstünlüğünü sürdüren OGM Ormanspor, soyunma odasına 41-34 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte ev sahibi ekip farkın açılmasına izin vermeyerek skoru 58-61 seviyesine taşıdı.

son çeyrekte geri dönüş:

Maçın final periyodunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor muazzam bir geri dönüşe imza attı; son çeyrekte bulduğu 28 sayı ile oyunda üstünlüğü ele geçirerek parkeden galip ayrıldı.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, MERKEZ SPOR KOMPLEKSİ'NDE KONUK ETTİĞİ OGM ORMANSPOR'U ÇEKİŞMELİ GEÇEN MAÇ SONUCUNDA 81-75 YENDİ