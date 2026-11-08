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Taraftar önünde büyük geri dönüş: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor OGM Ormanspor'u 81-75 yendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, Merkez Spor Kompleksi'nde oynanan maçta OGM Ormanspor karşısında son çeyrekteki etkili oyunla 81-75 galip geldi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Taraftar önünde büyük geri dönüş: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor OGM Ormanspor'u 81-75 yendi

maç özeti:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, Merkez Spor Kompleksi’nde konuk ettiği OGM Ormanspor’u çekişmeli geçen maçın sonunda 81-75 ile mağlup etti.

çeyrekler ve skor gelişimi:

Karşılaşmanın ilk çeyreğini konuk ekip 22-20 önde tamamladı. İkinci periyotta üstünlüğünü sürdüren OGM Ormanspor, soyunma odasına 41-34 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte ev sahibi ekip farkın açılmasına izin vermeyerek skoru 58-61 seviyesine taşıdı.

son çeyrekte geri dönüş:

Maçın final periyodunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor muazzam bir geri dönüşe imza attı; son çeyrekte bulduğu 28 sayı ile oyunda üstünlüğü ele geçirerek parkeden galip ayrıldı.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, MERKEZ SPOR KOMPLEKSİ&#039;NDE KONUK ETTİĞİ OGM ORMANSPOR&#039;U...

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, MERKEZ SPOR KOMPLEKSİ'NDE KONUK ETTİĞİ OGM ORMANSPOR'U ÇEKİŞMELİ GEÇEN MAÇ SONUCUNDA 81-75 YENDİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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