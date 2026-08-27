Mahmutpaşa'da caddeler altyapıdan üstyapıya hazırlanıyor

Çalışmanın kapsamı ve amacı:

Başiskele Belediyesi tarafından Mahmutpaşa Mahallesi'nin ulaşım ana güzergahlarından Karamürsel ve Fakülte caddeleri için başlatılan cadde düzenleme projesinde ilk adım atıldı. Projenin önceliği, caddelerin üstyapı düzenlemelerine hazır hale getirilmesini sağlayacak altyapı imalatlarının gerçekleştirilmesi olarak belirlendi.

Altyapı çalışmaları ve destek:

Başlangıç aşamasında ekipler, yağmur suyu hatları inşasını yürütüyor. Projeye, altyapı çalışmaları kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de destek veriyor. Altyapı imalatlarının tamamlanması, üstyapı uygulamalarının sağlıklı ve uzun ömürlü olabilmesi için ön koşul olarak vurgulanıyor.

Üstyapıya geçiş ve hedefler:

Altyapı işleri tamamlandıktan sonra güzergâhta ulaşım düzenini iyileştirmeye ve çevre estetiğini artırmaya yönelik üstyapı çalışmaları gerçekleştirilecek. Belediye yetkilileri, projenin mahalle sakinlerinin erişilebilirliğini artırmayı ve cadde görünümünü modernize etmeyi amaçladığını belirtiyor. Çalışmaların etaplar halinde sürdürülmesi ve tamamlandıkça uygulamaların devreye alınması planlanıyor.

BAŞİSKELE İLÇESİNDEKİ MAHMUTPAŞA MAHALLESİ'NDE YER ALAN KARAMÜRSEL VE FAKÜLTE CADDELERİNDE YÜRÜTÜLECEK CADDE DÜZENLEME PROJESİ KAPSAMINDA ALTYAPI ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI.