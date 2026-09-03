Parkta çıkan arbedede vurulduğu öne sürülen 4 çocuk babası Mersin'de defnedildi

Parkta çıkan arbedede vurulduğu öne sürülen Halit Altun'un cenazesi Mersin'de defnedildi

Belçika'nın Eupen kentinde geçen pazar günü meydana gelen olayda, iddialara göre polis tarafından vurulan 42 yaşındaki Halit Altun memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Altun, işlemlerinin ardından Türkiye'ye getirildikten sonra Toroslar ilçesindeki Akbelen Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

olayın gelişimi:

Yaklaşık 15 yıldır Belçika'da yaşayan ve bir kablo fabrikasında çalışan Altun, çocukları Cebril (14), Yasin (13), Kamil (12) ve Şehmuz (11) ile parka gitti. İddiaya göre çocuklar ile Ukraynalı olduğu öne sürülen 20-25 kişilik bir grup arasında önce çocuklar arasında başlayan bir kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Altun ile gruptakiler arasında arbede yaşandı.

Altun'un, kendisini savunmak amacıyla eline aldığı bir cisimle gruptaki bir kişiyi kovaladığı sırada bölgeye gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucu vurulduğu öne sürüldü. Olaya ilişkin resmi makamların açıklaması haber metninde yer almamaktadır.

aile ve görgü tanığı iddiaları:

Olayı gördüğünü belirten ağabeyi Mehmet Altun, kardeşinin çocuklarının gözü önünde vurulduğunu söyledi. Mehmet Altun, çocuklar arasında başlayan tartışmanın büyüdüğünü, kardeşinin önce çocukları barıştırdığını, ardından kendisine saldırıldığını ve grubun kardeşine saldırdığını ifade etti.

Ağabeye göre Altun, kendini savunmak için bir kişiyi kovalarken polis arkasından ateş etti. Mehmet Altun, kardeşinin vurulduktan sonra yerdeyken kelepçelendiğini ve ekiplerin ambulans gelene kadar başında beklediğini ileri sürdü. Ayrıca ailenin hastanede olduğu sırada federal polis tarafından Altun'un evinde uzun namlulu silahlarla ve köpeklerle arama yapıldığı iddia edildi.

cenaze töreni ve yansımalar:

İşlemleri tamamlanan cenaze, ailesi ve yakınlarının katılımıyla Toroslar'daki Akbelen Mezarlığı'na defnedildi. Ailenin iddiaları ve görgü tanıklarının anlatımları, olayın seyrine ilişkin soru işaretleri oluşturuyor; haberde yer alan ifadeler aile tarafından yapılan beyanlara dayanmaktadır.

Olayla ilgili resmi soruşturma ve yetkili kurumlardan gelecek açıklamalar, iddiaların doğrulanması veya çürütülmesi açısından belirleyici olacaktır.

BELÇİKA'DA ÇOCUKLARIYLA GİTTİĞİ PARKTA ÇIKAN OLAYDA POLİS TARAFINDAN VURULARAK HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN 4 ÇOCUK BABASI HALİT ALTUN (42), MEMLEKETİ MERSİN'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.