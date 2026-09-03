Didim'de 'koruma' yalanıyla altınları alan şüphelilere İzmir'de operasyon

Didim'de 'koruma' yalanıyla altınları alma iddiası üzerine operasyon

Aydın'ın Didim ilçesinde, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir vatandaşı telefonla arayan şüphelilerin, evdeki altınların 'koruma altına alınacağı' şeklindeki beyanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları bildirildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma İzmir'de düzenlenen bir operasyonla sonuçlandı.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, 28 Ağustos 2026 tarihinde mağdur kişi telefonla aranarak 'gizli operasyon yürütülüyor' şeklinde bilgilendirildi. Şüpheliler, evdeki altınların işlem kapsamında 'koruma altına alınacağını' söyleyerek mağdurun güvenini suiistimal etti ve değerli eşyaları ele geçirdi.

Soruşturma dosyasında olayın polis/savcı yöntemiyle gerçekleştirildiği belirtilirken, mağdurun şikayeti sonrası Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri vakayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

Soruşturma ve yakalama:

Yürütülen araştırmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu tespit edilen Y.Ç., Y.E.Ü. ve C.D. isimli şahısların kimlik ve yer tespitleri yapıldı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak İzmir'de müşterek bir operasyon gerçekleştirildi ve üç şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Y.E.Ü. ve Y.Ç. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, C.D. hakkında işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDE KENDİLERİNİ POLİS VE SAVCI OLARAK TANITIP BİR VATANDAŞI "GİZLİ OPERASYON YÜRÜTÜLÜYOR, EVİNİZDEKİ ALTINLARI KORUMA ALTINA ALACAĞIZ" DİYEREK DOLANDIRDIKLARI BELİRLENEN 3 ŞÜPHELİ, İZMİR’DE DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI.