Virajda kontrolden çıkan otomobil takla attı: bir kişi hayatını kaybetti

virajda kontrolden çıkan otomobil takla attı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 30 Ağustos gecesi saat 02.30 sıralarında meydana gelen kazada, Ovakent yönünden Ödemiş istikametine seyir halinde olan bir otomobilin viraja hızlı girmesi sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç yolun sağ tarafındaki kanala devrilerek takla attı.

kaza anı ve ilk müdahale:

Sürücü Emre Akça (27) idaresindeki 35 CZH 146 plakalı otomobilde bulunan yolcular Aşkın Bakır (29) ve Recep Bardak (27) da yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan üç kişiye olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından 112 Acil Ambulans ekipleriyle Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Recep Bardak, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Aşkın Bakır ve Emre Akça'nın tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan adli tahkikat sürüyor. Kaza, sürücünün viraja süratli girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile meydana geldi.

OLAY YERİ