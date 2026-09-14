Erfelek'te kanserde erken teşhis vurgusu: tarama çağrısı yapıldı

Erfelek'te halk sağlığı haftası etkinlikleri:

Sinop’un Erfelek ilçesinde, 3-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Erken Teşhis Hayat Kurtarır temasıyla bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Etkinlikler hem vatandaşlara hem de hastane personeline yönelik gerçekleştirildi.

Eğitim ve bilgilendirme çalışmaları:

Erfelek Şehit Dr. Mehmet Turan Yazlak İlçe Devlet Hastanesi ile Erfelek Toplum Sağlığı Merkezi iş birliğinde düzenlenen programda sağlık personeli tarafından broşür dağıtımı yapıldı ve kanser tarama programlarının işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi aktarıldı.

Vatandaşlara verilen mesajlar:

Etkinlikte kanserde erken teşhis ve düzenli sağlık kontrollerinin önemi ön plana çıkarıldı. Katılımcılara, sağlık kontrollerini ertelememeleri ve önerilen taramaları ihmal etmemeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

SİNOP’UN ERFELEK İLÇESİNDE HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA VATANDAŞLAR VE HASTANE PERSONELİ, KANSERDE ERKEN TEŞHİS VE TARAMA PROGRAMLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ.