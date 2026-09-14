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Erfelek'te kanserde erken teşhis vurgusu: tarama çağrısı yapıldı

Erfelek'te 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında 'Erken Teşhis Hayat Kurtarır' temasıyla vatandaşlar ve sağlık personeline kanser tarama bilgileri verildi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 15:10

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erfelek'te kanserde erken teşhis vurgusu: tarama çağrısı yapıldı

Erfelek'te halk sağlığı haftası etkinlikleri:

Sinop’un Erfelek ilçesinde, 3-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Erken Teşhis Hayat Kurtarır temasıyla bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Etkinlikler hem vatandaşlara hem de hastane personeline yönelik gerçekleştirildi.

Eğitim ve bilgilendirme çalışmaları:

Erfelek Şehit Dr. Mehmet Turan Yazlak İlçe Devlet Hastanesi ile Erfelek Toplum Sağlığı Merkezi iş birliğinde düzenlenen programda sağlık personeli tarafından broşür dağıtımı yapıldı ve kanser tarama programlarının işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi aktarıldı.

Vatandaşlara verilen mesajlar:

Etkinlikte kanserde erken teşhis ve düzenli sağlık kontrollerinin önemi ön plana çıkarıldı. Katılımcılara, sağlık kontrollerini ertelememeleri ve önerilen taramaları ihmal etmemeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

SİNOP’UN ERFELEK İLÇESİNDE HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA VATANDAŞLAR VE HASTANE PERSONELİ...

SİNOP’UN ERFELEK İLÇESİNDE HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA VATANDAŞLAR VE HASTANE PERSONELİ, KANSERDE ERKEN TEŞHİS VE TARAMA PROGRAMLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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