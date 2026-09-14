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Törende türkü söyleyen Erdoğan

Erdoğan, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara'daki eğitim yatırımlarının toplu açılış töreninde Çayeli'nden Öteye türküsünü söyledi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 15:55

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Törende türkü söyleyen Erdoğan

Törene katılım ve türkü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara’da Yapımı Tamamlanan Eğitim Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Program sırasında Erdoğan, yerel ezgilerden biri olan Çayeli'nden Öteye türküsünü seslendirdi.

Törenin öne çıkan anları

Resmi açılış programı kapsamında gerçekleştirilen konuşmalar ve açılışların yanında Cumhurbaşkanı'nın türkü söylemesi, törende hafif ve kültürel bir atmosfer oluşturdu. Bu an, törenin gündeminde kısa süreliğine de olsa dikkat çeken bir detay olarak kayda geçti.

Tören, eğitim yatırımlarının toplu açılışı niteliğinde olup programın adı ve içeriği resmi kayıtlarda yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ve törende seslendirdiği parça, etkinliğin izlenimlerine katkı sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, &#039;Çayeli&#039;nden Öteye&#039; türküsünü söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Çayeli'nden Öteye' türküsünü söyledi

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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