Ergani'de çarpışma: motosiklet üzerindeki iki kişiden biri yaşamını yitirdi

Kaza yerinde ilk bulgular:

Kaza, Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Ahmetli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu motosiklet üzerinde bulunan iki kişi yola savruldu.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Etraftakilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Adli süreç ve inceleme:

Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga sevk edildi. Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri ve trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR’IN ERGANİ İLÇESİNDE KAMYONETLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEKİ M.C. (27) ÖLDÜ, S.K. AĞIR YARALANDI.