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Gözde sessiz ilerleyen tehdit: göz tümörlerinde erken tanının önemi

Bandırmaspor'lu Tolga Kalender'in ölümü göz tümörlerini gündeme taşıdı; Op. Dr. Melisa Yılmaz erken tanının görme ve yaşam için kritik olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 15:28

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gözde sessiz ilerleyen tehdit: göz tümörlerinde erken tanının önemi

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Bandırmaspor forması giyen 25 yaşındaki profesyonel futbolcu Tolga Kalender'in göz kanseri nedeniyle hayatını kaybetmesi, nadir görülen göz tümörlerini yeniden kamuoyunun gündemine taşıdı. Manisa Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Hekimi Op. Dr. Melisa Yılmaz, gözün de farklı dokularından kaynaklanan iyi ya da kötü huylu tümörlerin gelişebildiğini, bazılarının sessiz ilerleyebildiğini vurguladı.

Belirtiler ve uyarı işaretleri:

Op. Dr. Melisa Yılmaz, göz tümörlerinin bazen hiçbir belirti vermeden ilerleyebildiğini ancak bazı yakınmaların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Gözde kitle veya renk değişikliği, iyileşmeyen yara, görme azalması, ışık çakmaları ve görme alanında gölgelenme önemli uyarılardır. Ayrıca çocuklarda fotoğraflarda göz bebeğinin beyaz görünmesi ve aniden ortaya çıkan şaşılık retinoblastom gibi ciddi tabloların ilk işaretleri olabilir.

Yılmaz, göz içi tümörlerinin yanı sıra göz kapakları, göz yüzeyi ve çevresindeki dokularda da tümör gelişebileceğini hatırlattı. Bu çeşitlilik, tanı ve takip süreçlerini zorlaştırdığı için uzman değerlendirmesinin önemini artırmaktadır.

Tanı, tedavi ve takip stratejileri:

Göz tümörlerinin yönetimi tümörün türü, büyüklüğü ve yerleşimine göre değişir. Op. Dr. Yılmaz, bazı küçük ve yavaş ilerleyen tümörlerde düzenli takip ile yetinilebildiğini; gerektiğinde lazer, radyoterapi veya cerrahi gibi seçeneklerin gündeme gelebileceğini açıkladı. Erişkinlerde görülen kötü huylu tümörlerden biri olan uveal melanom, pigment hücrelerinden kaynaklanır ve bazı vakalarda vücudun diğer organlarına yayılma potansiyeline sahiptir.

Yılmaz, erken tanının yalnızca görmeyi korumak için değil, bazı göz tümörlerinde yaşam açısından da kritik olduğuna dikkat çekti: "Hastalığın mümkün olduğunca erken dönemde tespit edilmesi çok önemli. Çünkü erken tanı, yalnızca görme kabiliyetinin korunması açısından değil, bazı göz tümörlerinde yaşam açısından da büyük önem taşıyor."

Göz muayenelerinin sadece gözlük numarası tespitiyle sınırlı olmadığını hatırlatan Yılmaz, düzenli kontrollerin belirti vermeyen ancak ciddi sonuçlara yol açabilecek hastalıkların erken dönemde saptanmasını sağladığını ifade etti. Bilinçlenme ve düzenli muayene, hızlı ilerleyebilen durumların önüne geçilmesinde ilk basamak olarak öne çıkıyor.

Sonuç olarak, nadir görülse de göz tümörleri ihmal edilmemesi gereken bir sağlık sorunudur. Gözde herhangi bir değişiklik hissedildiğinde veya çocuklarda fotoğraf sonrası farklılık gözlemlendiğinde uzman hekime başvurmak, hem görme hem de yaşam açısından belirleyici olabiliyor.

GÖREVLİ GÖZ HASTALIKLARI HEKİMİ OP. DR. MELİSA YILMAZ

GÖREVLİ GÖZ HASTALIKLARI HEKİMİ OP. DR. MELİSA YILMAZ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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