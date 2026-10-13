Beş ülkenin yeni büyükelçileri Erdoğan’a güven mektuplarını sundu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulünde Hindistan, Mali, Hollanda, El Salvador ve Nijerya büyükelçilerini kabul etti. Kabul sırasında büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektuplarını sundu.

güven mektuplarının takdimi:

Takdim töreninde güven mektuplarını sunan büyükelçiler arasında Hindistan Büyükelçisi Rudra Gaurav Shresth, Mali Büyükelçisi Oumarou Maiga, Hollanda Büyükelçisi Alle Dorhout, El Salvador Büyükelçisi Eduardo Alfonso G. Grande ve Nijerya Büyükelçisi Saidu Usman Nasamu Dakingari yer aldı. Sunum, diplomatik usul çerçevesinde gerçekleşti ve resmî prosedürler tamamlandı.

görüşmeler ve hatıra fotoğrafı:

Sunumun ardından büyükelçiler, aileleri ve bazı büyükelçilik mensuplarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra büyükelçileri ayrı ayrı kabul ederek kısa görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 5 büyükelçiden güven mektubu