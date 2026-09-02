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Kartepe evleri anahtar tesliminde: 144 aile yeni yaşam merkezine taşınıyor

Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki 12 bloklu projede 144 dairenin yapımı tamamlandı; ön teslimlerle hak sahipleri anahtar teslimine hazırlanıyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 11:54

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kartepe evleri anahtar tesliminde: 144 aile yeni yaşam merkezine taşınıyor

Kartepe kent konut evleri'nde anahtar teslimi başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut A.Ş. tarafından hayata geçirilen Kartepe Kent Konut Evleri Projesi'nde teslim süreci resmen başladı. 12 blokta yer alan 144 daire için yapım işleri tamamlanırken, hak sahiplerinin yeni konutlarına kavuşması için ön teslimler program dahilinde yürütülüyor.

Anahtar teslim süreci ve yerleşim planı:

Projenin bulunduğu Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi bölgesinde, ön teslimlerin ardından düzenlenecek resmi teslim törenleriyle hak sahipleri dairelerini teslim alacak. Ön teslimler, dairelerin son kontrolleri ve kullanım için gerekli evrakların tamamlanmasının ardından gerçekleştiriliyor; ardından hak sahiplerinin yerleşme ve taşınma süreçleri başlayacak.

Projenin donatıları ve sürdürülebilirlik:

Kartepe Evleri, toplam 16 bin 800,74 metrekare alana yayılarak modern mimari ve planlı yaşam alanları sunuyor. Projede geniş yeşil alanlar, peyzaj düzenlemeleri, açık otopark alanları, elektrikli şarj istasyonları, Güneş Enerji Sistemi (GES), çocuk oyun alanları ve su deposu altyapısı gibi çevre dostu ve günlük yaşamı kolaylaştıran donatılar bulunuyor. Bu özellikler, projeyi yalnızca konut değil, bölge için yeni bir yaşam merkezi haline getiriyor.

Yetkililer, teslimlerin planlanan takvim içinde ilerlediğini ve hak sahiplerinin konforlu, güvenli ve sürdürülebilir bir yaşam alanına kavuşmasının amaçlandığını belirtiyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki yaşam kalitesinin artması ve Kartepe'nin konut stoğunda önemli bir adım atılması bekleniyor.

KARTEPE KENT KONUT EVLERİ PROJESİ’NDE 144 DAİRE İÇİN ANAHTAR TESLİM HEYECANI BAŞLADI. KARTEPE...

KARTEPE KENT KONUT EVLERİ PROJESİ’NDE 144 DAİRE İÇİN ANAHTAR TESLİM HEYECANI BAŞLADI. KARTEPE FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ’NDE 12 BLOKTAN OLUŞAN PROJEDE YAPIM TAMAMLANIRKEN, HAK SAHİPLERİNİN YENİ YUVALARINA KAVUŞMASI İÇİN GÜN SAYILIYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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