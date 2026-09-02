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Şırnak’ta kadın üretimi için protokolden somut destek

Şırnak'ta Vali yardımcıları ve protokol üyeleri 6 No'lu ADEM'i ziyaret ederek kadınların eğitim ve el emeği üretimlerini yerinde inceledi, destek verdi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 11:55

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Şırnak’ta kadın üretimi için protokolden somut destek

6 No'lu ADEM'de üretim faaliyetleri yerinde incelendi

Şırnak'ta Vali yardımcıları ile il protokolü üyeleri, 6 No'lu Aile Destek Merkezi (ADEM)'i ziyaret ederek merkezde yürütülen üretim faaliyetlerini ve kurs çalışmalarını yerinde inceledi. Heyet, merkezde eğitim gören kadınlarla bir araya gelerek yapılan el işi ürünleri gözlemledi ve kurs içerikleri hakkında bilgi aldı.

ziyaretin ayrıntıları:

Heyette yer alan isimler arasında Vali Yardımcıları İdil Özdemir Doğan, Mehmet Tığılı, Fikri Badıoğlu ile Şırnak İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Hasan Güngen bulunuyordu. Ziyaret sırasında kursların işleyişi, üretim süreçleri ve kadınlara sağlanan destekler hakkında yetkililerden detaylı bilgi alındı.

adem projelerinin önemi ve hedefleri:

Protokol üyeleri, ADEM projelerinin kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını güçlendirdiğini vurguladı. Merkezde verilen mesleki eğitimlerin ve el emeği üretimin hem gelir elde etmeye hem de toplumsal dönüşüme katkı sağladığına dikkat çekildi. Ziyaret sonunda merkez çalışmalarına sundukları katkılardan dolayı Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan'a teşekkür edildi.

Yetkililer, yürütülen kurs ve proje faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin önemine işaret ederek benzer çalışmaların desteklenmeye devam edeceğini belirtti.

ŞIRNAK’TA VALİ YARDIMCILARI VE PROTOKOL ÜYELERİ, 6 NOLU AİLE DESTEK MERKEZİ&#039;Nİ (ADEM) ZİYARET...

ŞIRNAK’TA VALİ YARDIMCILARI VE PROTOKOL ÜYELERİ, 6 NOLU AİLE DESTEK MERKEZİ'Nİ (ADEM) ZİYARET EDEREK KADINLARIN YÜRÜTTÜĞÜ ÜRETİM FAALİYETLERİNİ YERİNDE İNCELEDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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