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Silivri açıklarında gece çarpışması: İmamoğlu Gemicilik önünde endişeli bekleyiş

Silivri açıklarında gece çarpışan Tuğberk İmamoğlu ve 10 kişilik mürettebatı için deniz ve havadan geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 11:43

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Silivri açıklarında gece çarpışması: İmamoğlu Gemicilik önünde endişeli bekleyiş

Silivri açıklarındaki kazanın ayrıntıları:

Gece saat 03.00 sıralarında Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında gerçekleşen çarpışmada, Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi ile Alsu isimli tanker karşılaştı. Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu ile irtibat kesildi ve gemide bulunan 10 kişilik mürettebatın durumuna ilişkin belirsizlik sürüyor.

kurtarma ve arama çalışmaları:

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri ile diğer arama kurtarma unsurları, kayıp gemi ve mürettebata ulaşmak için denizden ve havadan geniş çaplı çalışmalar yürütüyor. Yetkililer, geminin kısa sürede battığı değerlendirmesinde bulunurken, ekipler koordineli şekilde tarama yapıyor.

firma önündeki bekleyiş:

Olayın ardından, geminin sahibi İmamoğlu Gemicilik firmasının önünde endişeli bekleyiş devam ediyor. Kazanın üzerinden yaklaşık 9 saat geçmesine rağmen şirketten henüz kamuoyuna yönelik resmi bir açıklama yapılmadı; firma önündeki yakınları ve çalışanlar yetkililerden gelecek haberleri takip ediyor.

FİRMA ÖNÜNDE ENDİŞELİ BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR.

FİRMA ÖNÜNDE ENDİŞELİ BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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