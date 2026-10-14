Erken uyarıları göz ardı etmeyin: diyabetik retinopati zamanında fark edilirse önlenebilir

diyabet ve göz sağlığı

Kurtköy Özel Ersoy Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Altun, diyabet tanısı konulan bireylerde göz muayenelerinin hayatî önemde olduğunu vurguladı. Altun, yüksek kan şekerinin zaman içinde gözdeki küçük damarları zayıflattığını, şişirme, sızıntı ve tıkanmalara yol açarak retinaya yeterli oksijen ve besin ulaşmasını engellediğini belirtti.

belirtiler ve hastalığın ilerlemesi:

Doç. Dr. Altun, diyabetin gözlerde ortaya çıkarabileceği başlıca sorunları şöyle sıraladı: diyabetik retinopati, katarakt ve glokom riskinde artış. Erken dönemde belirgin şikayet vermeyen diyabetik retinopati, ilerlediğinde bulanık görme, uçuşan noktalar/iplikler, görüş alanında karartılar, renklerin soluklaşması ve gece görme güçlüğü gibi belirtilerle ortaya çıkar.

Hastalığın evreleri arasında Non-Proliferatif Diyabetik Retinopati (NPDR) ve Proliferatif Diyabetik Retinopati (PDR) bulunur. NPDR'de retina damarlarında sızıntı ve makula ödemi gelişebilir; makula etkilenirse merkezî görme bozulur. PDR'de ise anormal yeni damarlar oluşur, bu damarlar kırılgandır ve kanamalara, skar dokusuna bağlı retina çekilmesine veya dekolmana yol açabilir.

tanı, tedavi ve korunma:

Tanı, detaylı göz muayenesi ile konur; göz bebeği genişletilerek retina ve optik sinir incelenir. Görüntüleme yöntemleri arasında Optik Koherens Tomografi (OCT), Floresein Anjiyografi (FFA) ve fundus fotoğrafları yer alır. Tedavi, hastalığın tipi, evresi ve şiddetine göre belirlenir.

Tedavide kullanılan yöntemler arasında lazer tedavisi, makula ödemi ve proliferatif evrede etkili olan anti-VEGF göz içi enjeksiyonları ve göz içindeki kanın temizlenmesi için uygulanan vitrektomi ameliyatı bulunur. Altun, bu uygulamaların doğru evrede ve uygun hasta seçimiyle görme kaybını sınırlayabildiğini söyledi.

Hastalığın önlenmesi ve ilerlemesinin yavaşlatılması için en etkin adımın kan şekeri, kan basıncı ve kolesterol düzeylerini hedef aralıkta tutmak olduğunu belirtti. Ayrıca sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve sigarayı bırakmanın önemine dikkat çekti. Doç. Dr. Altun, "Diyabeti olan herkes, göz sağlığını korumak için düzenli göz kontrollerini aksatmamalıdır" ifadelerini kullandı.

pratik öneriler:

Altun'un önerileri arasında yılda en az bir kez detaylı göz muayenesi, doktor kontrolünde kan şekeri ve tansiyon takibi ile gerektiğinde daha sık kontrol yer alıyor. Erken teşhis ve uygun tedavi ile diyabetik göz komplikasyonlarının önüne geçmek ve görme yeteneğini korumak mümkün olduğuna dikkat çekildi.

Sonuç olarak, diyabetle yaşamak göz sağlığını otomatik olarak riske atmaz; önemli olan hastalığın iyi yönetilmesi ve düzenli göz muayenelerinin aksatılmamasıdır.

KURTKÖY ÖZEL ERSOY HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI UZMANI DOÇ. DR. AHMET ALTUN