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Kayseri'de Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda kamyonetin lastiği alev aldı

Kayseri Kocasinan'da seyir halindeki bir kamyonetin sol arka lastiği Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda alev aldı; itfaiye yangını kısa sürede söndürdü.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:15

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kayseri'de Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda kamyonetin lastiği alev aldı

Kayseri'de Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda kamyonetin lastiği alev aldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir kamyonetin lastiğinde yangın çıktı. Sürücünün aracı yol kenarına almasıyla birlikte olay büyümeden fark edildi.

Müdahale ve olay yeri güvenliği:

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, müdahaleyi hızlı şekilde gerçekleştirerek 42 AF 331 plakalı kamyonetin sol arka lastiğindeki alevleri kısa sürede söndürdü.

Hasar ve sonuç:

Meydana gelen olayda yaralanan olmadı. Yangın kontrol altına alınırken, ekipler olası can ve mal kaybını önlemek için gerekli güvenlik tedbirlerini aldı.

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Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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