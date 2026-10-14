Konuralp'te 407 çocuğa uygulamalı sağlık eğitimi

Konuralp İlkokulunda sağlık eğitimi programı

Düzce'de yürütülen Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek programı kapsamında Konuralp İlkokulunda 407 öğrenciye sağlık bilinci kazandırmaya yönelik eğitimler verildi. Etkinlikte teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı çalışmalara, sağlık taramalarına ve eğitici aktivitelere yer verildi.

Eğitim içerikleri ve katılımcılar:

Programda öğrencilere sağlıklı yaşam, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı ve doğru diş fırçalama teknikleri, sağlıklı beslenme ve zararlı gıdalar, bulaşıcı hastalıklardan korunma, hareketli yaşam ile göz sağlığı konularında bilgiler aktarıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenen etkinliğe sağlık yöneticileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, Düzce Kızılay ve Yeşilay gönüllüleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Uygulamalar, taramalar ve tanıtımlar:

Etkinlik boyunca öğrencilere uygulamalı eğitimler sunulurken, sağlık ekipleri tarafından göz ölçümleri ve taramalar gerçekleştirildi. Ayrıca okul bahçesinde sergilenen ambulans ve UMKE araçları ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri tanıtıldı; böylece öğrenciler sağlık ekiplerinin görevlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Geleneksel çocuk oyunlarıyla fiziksel aktivitenin önemi vurgulandı; Kızılay ve Yeşilay gönüllüleri tarafından boyama etkinlikleri düzenlenip öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Program, çocukların erken yaşta sağlık farkındalığının artırılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi hedefiyle planlandı ve uygulandı.

DÜZCE’DE SAĞLIKLI ÇOCUK, SAĞLIKLI GELECEK PROGRAMI KAPSAMINDA KONURALP İLKOKULUNDA 407 ÖĞRENCİYE SAĞLIKLI YAŞAM, KİŞİSEL HİJYEN, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İLE HASTALIKLARDAN KORUNMA KONULARINDA EĞİTİM VERİLDİ.