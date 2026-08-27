Erzin-Osmaniye otoyolunda tanker alev aldı, itfaiye büyümeden müdahale etti

olay yeri ve yangının gelişimi:
Hatay'ın Erzin-Osmaniye otoyolu üzerinde, yanıcı madde taşıyan bir tankerin teker kısmından alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
itfaiyenin müdahalesi:
Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler, yangını söndürme ve yayılmasını önleme çalışmalarını eş zamanlı yürüttü.
soğutma ve güvenlik çalışmaları:
Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi ve olayla ilgili gerekli emniyet tedbirleri sağlandı.
ERZİN-OSMANİYE OTOYOLUNDA YANICI MADDE TAŞIYAN ARAÇTA ÇIKAN YANGINA EKİPLER MÜDAHALE EDEREK ALEVLERİ KONTROL ALTINA ALDI.
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