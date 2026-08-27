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Erzin-Osmaniye otoyolunda tanker alev aldı, itfaiye büyümeden müdahale etti

Hatay’ın Erzin-Osmaniye otoyolunda yanıcı madde taşıyan tankerde teker kısmından çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle hızla kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 09:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erzin-Osmaniye otoyolunda tanker alev aldı, itfaiye büyümeden müdahale etti

olay yeri ve yangının gelişimi:

Hatay'ın Erzin-Osmaniye otoyolu üzerinde, yanıcı madde taşıyan bir tankerin teker kısmından alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

itfaiyenin müdahalesi:

Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler, yangını söndürme ve yayılmasını önleme çalışmalarını eş zamanlı yürüttü.

soğutma ve güvenlik çalışmaları:

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi ve olayla ilgili gerekli emniyet tedbirleri sağlandı.

ERZİN-OSMANİYE OTOYOLUNDA YANICI MADDE TAŞIYAN ARAÇTA ÇIKAN YANGINA EKİPLER MÜDAHALE EDEREK...

ERZİN-OSMANİYE OTOYOLUNDA YANICI MADDE TAŞIYAN ARAÇTA ÇIKAN YANGINA EKİPLER MÜDAHALE EDEREK ALEVLERİ KONTROL ALTINA ALDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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