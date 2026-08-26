Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi yönetimi yeni eğitim yılına odaklandı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde yönetim toplantısı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Senato ve Yönetim Kurulu toplantısı, Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya üniversitenin üst yönetimi ile Senato ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı ve kurumun güncel işleyişine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

gündem ve değerlendirmeler:

Toplantıda üniversitenin akademik faaliyetleri, idari süreçleri ve performans göstergeleri ele alındı. Katılımcılar mevcut süreçlerin güçlendirilmesine yönelik görüşlerini paylaştı; eğitim-öğretim, araştırma ve idari altyapıya ilişkin genel durum analiz edildi. Görüş alışverişinde stratejik öncelikler ve uygulama alanları üzerinde duruldu.

2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları:

Özellikle 2026-2027 eğitim-öğretim yılına ilişkin hazırlık ve planlamalar toplantının odak noktalarından birini oluşturdu. Yeni döneme yönelik planların uygulanabilirliği, kurumsal yapının güçlendirilmesi ve hedeflerin gerçekleştirilmesine dönük yol haritası hakkında fikir birliği sağlanmaya çalışıldı. Üniversite yönetimi, önümüzdeki döneme dair koordinasyon ve takip mekanizmalarının önemine dikkat çekti.

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından toplantı sona erdi; alınan kararların uygulamaya dönük adımları ise ilgili birimlerce takip edilecek.

EBYÜ SENATO VE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ