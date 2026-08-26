Muğla'da liderlik odaklı 'etkili okul yönetimi' eğitimi sürüyor

Seminerin amacı ve kapsamı:

Muğla’nın Menteşe ilçesinde görev yapan okul müdürlerine yönelik düzenlenen seminer, 24-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Programın odağında okul idarecilerinin liderlik ve yönetim becerilerini güçlendirmek bulunuyor.

Eğitimci olarak yer alan Eski Personel Eğitim ve Daire Başkanı, Eğitim Uzmanı Akif Büyükergene, seminer süresince katılımcılarla bilgi, birikim ve saha deneyimlerini paylaşıyor.

Eğitim yönetimine vurgu:

Seminer içeriği; etkili okul yönetimi, liderlik, karar alma süreçleri ve ekip yönetimi gibi başlıkları kapsıyor. Katılımcılara uygulamaya dönük yaklaşımlar ve yönetim pratikleri aktarılıyor.

Yerel yetkililerin değerlendirmesi:

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, seminer alanını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Çay, etkili okul yönetiminin güçlü eğitim ortamının temel unsurlarından biri olduğunu belirterek programa katılan idarecilere başarı dileğinde bulundu.

Program, okul yöneticilerinin mesleki gelişimine katkı sağlamayı ve okullarda yönetim kapasitesini artırmayı hedefliyor; böylece öğrenci başarısına ve eğitim kalitesine doğrudan destek sunulması amaçlanıyor.

MUĞLA’DA OKUL MÜDÜRLERİNE "ETKİLİ OKUL YÖNETİMİ" SEMİNERİ