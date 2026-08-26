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Piriştina'nın vizyonu Kültürpark'ta led ekranla kalıcılaşıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Piriştina'nın sözünü Kültürpark Lozan Meydanı'ndaki 288x480 cm led ekranda yaşatıyor; 95. İzmir Fuarı programı burada paylaşılacak.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Piriştina'nın vizyonu Kültürpark'ta led ekranla kalıcılaşıyor

Kültürpark Lozan Meydanı'nda Piriştina hatırlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, merhum Ahmet Piriştina anısına Kültürpark Lozan Meydanı'ndaki uzun süreli afişi LED ekrana dönüştürdü. Söz konusu alanda artık geleneksel afiş yerine 288 x 480 santimetre ölçülerinde bir ekran bulunuyor; ekran gündüz ve gece görünür şekilde düzenlendi.

Lozan Meydanı'nda yeni görünüm:

Ekranda Piriştina'nın fotoğrafları, İzmirlilere el salladığı anlar ve hafızalara kazınan vizyonuna dair ifadeler yer alacak. Özellikle Piriştina'nın kente dair hedeflerini özetleyen İzmir, fuarlar ve kongreler kenti olacaktır ifadesi ön plana çıkarılacak. Bu düzenleme, Piriştina'nın 1999-2004 yılları arasındaki başkanlığı ve kent hafızasındaki 'efsane başkan' niteliğinin korunmasına hizmet ediyor.

Fuar süresince ekranın işlevi:

5 Eylül'de kapılarını açacak 95. İzmir Enternasyonal Fuarı boyunca ekran, fuar programı ve günlük etkinlik akışının paylaşılacağı bir görsel bilgi noktası olarak kullanılacak. Ziyaretçilere yönelik yönlendirmeler, program duyuruları ve günlük bilgilendirmeler ekran üzerinden iletilecek; böylece Kültürpark girişindeki iletişim daha dinamik hale gelecek.

Belediyenin amacı, Piriştina'nın İzmir'in fuarcılık ve kongre hedeflerine katkısını somut bir araçla sürekli görünür kılmak. Yeni ekran, kent belleğini güçlendirme ve İzmir'in fuar-kongre kimliğinin vurgulanması hedeflerine hizmet edecek şekilde konumlandırıldı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MERHUM İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET PİRİŞTİNA’NIN &quot;İZMİR...

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MERHUM İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET PİRİŞTİNA’NIN "İZMİR, FUARLAR VE KONGRELER KENTİ OLACAKTIR" SÖZÜNÜN YER ALDIĞI KÜLTÜRPARK LOZAN MEYDANI’NDAKİ AFİŞİ LED EKRANLA YENİLEDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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