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Mersin'de gençlere geleceğin mesleklerine hazırlık: ücretsiz Python eğitimi

Yenişehir MERCEK'te verilen ücretsiz 'Python ile Yazılım Uzmanlığı' kursu, algoritma, büyük veri, yapay zeka ve veri analiziyle gençleri mesleğe hazırlıyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Mersin'de gençlere geleceğin mesleklerine hazırlık: ücretsiz Python eğitimi

Mersin gençlerini dijital becerilere hazırlıyor

Yenişehir MERCEK'te ücretsiz olarak sürdürülen Python ile Yazılım Uzmanlığı kursu, gençlere yazılım teknolojileri ve veri odaklı analiz becerileri kazandırmayı amaçlıyor. Yaklaşık 6 hafta süren eğitimde katılımcılar algoritma, Python, büyük veri analizi, yapay zeka ve veri analizi konularını kapsayan uygulamalı dersler alıyor. Kursu başarıyla tamamlayanlara DİGEM tarafından katılım belgesi veriliyor.

Eğitim içeriği ve hedefleri:

Eğitim programı, algoritma bilgisiyle başlayıp Python dili üzerinde uygulamalı çalışmalara ve veri işleme yöntemlerine uzanıyor. Katılımcılar, büyük veri setleriyle çalışma, temel yapay zeka yaklaşımlarını uygulama ve veri analizi araçlarını kullanma fırsatı buluyor. Program, gençlerin geleceğin meslekleri olarak tanımlanan alanlara daha donanımlı girmelerini hedefliyor.

Proje, AB finansmanı ile UNDP tarafından, TBB iş birliğinde yürütülürken; eğitimler Mersin Büyükşehir Belediyesinin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı DİGEM aracılığıyla Yenişehir MERCEK'te düzenleniyor. Bu iş birliği, yerel erişilebilirliği ve nitelikli eğitim sunumunu güçlendiriyor.

Kurs düzeni ve istihdama katkısı:

Kurs, haftada 2 gün ve gündüz programı olarak 09.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Eğitimin süresi ve yoğunluğu, katılımcıların teorik bilgiyi uygulamaya dökebilmesi için planlandı. Eğitim sonunda verilen katılım belgesi, gençlerin iş başvurularında ve mesleki gelişimlerinde avantaj sağlayabilir.

Yazılım mühendisi Serkan Karakız, kurs içeriğinin algoritma ile başladığını ve büyük veri analizi, yapay zeka ve Python üzerinde çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, "Yazılım, şu anda birçok sektörün içinde kullanılıyor. Bundan dolayı kursiyerlerimizin, yazılımın dahil olduğu sektörlerin tamamıyla ilgili bilgi sahibi olmalarını ya da kendi sektörlerinde bunu nasıl kullanacaklarının altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Karakız, ayrıca kursun iş gücü piyasasına katkısına vurgu yaparak şu ifadeyi kullandı: "Bu kursun istihdama da çok fazla katkısı olacağına inanıyoruz. Kursiyerlerimizle bunu da konuşuyoruz. Birçok sektörün içerisinde zaten yazılım kullanılmakta. Kurs bittiğinde de kursiyerlerimizin kendi işlerinde biraz daha üst seviyeye çıkmaları için bu eğitimler gerekli".

MERSİN’DE GENÇLERİN DİJİTAL BECERİLERİNİ GELİŞTİRMELERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN ‘PYTHON İLE YAZILIM...

MERSİN’DE GENÇLERİN DİJİTAL BECERİLERİNİ GELİŞTİRMELERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN ‘PYTHON İLE YAZILIM UZMANLIĞI’ EĞİTİMİ DEVAM EDİYOR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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