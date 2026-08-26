Kabataş'ta başarı yerli otomobille ödüllendirildi

Kabataş'ta ödül töreni

Kabataş Erkek Lisesi'nde Asırlık Okullar Vakfı tarafından düzenlenen ödül töreninde, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) tam puanla birinci olan öğrenciler onurlandırıldı. Törende, 3 öğrenci'ye yerli ve milli marka olan Togg otomobilleri hediye edildi.

Törene katılanlar:

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Asırlık Okullar Vakfı Başkanı Hanefi Alper Algaç, protokol üyeleri ile 2026 YKS birincileri Tusem Bahar (Eşit Ağırlık Türkiye birincisi), Şerif Efe Dartar (TYT ve AYT sayısal birincisi) ve Eylül Uyar (YDT birincisi) ve aileleri katıldı.

Yetkililerin mesajları:

Programda kürsüye çıkan İstanbul Valisi Davut Gül, eğitimin önemine vurgu yaparak, "Türkiye’deki eğitimimiz dünyadaki sayılı eğitim sistemlerinden birisidir" dedi ve başarının vicdan ve merhametle taçlanmasının önemini vurguladı. Gül, bu erdemlerin korunmasının öğrencilerin yönelimini belirleyeceğini ifade etti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ise ÖSYM sonuçlarına atıfta bulunarak, 2026 sonuçlarında "13 dalda birinci açıklandı" bilgisini paylaştı ve bu birincilerin 10'unun İstanbul'daki okullardan çıktığını belirtti. Yentür, başarının devlet okulları kaynaklı örneklerinin altını çizdi.

Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan konuşmasında ise insan sermayesinin önemine dikkat çekti. Karahan, "Sermaye önemlidir fakat asıl sermaye insan sermayesidir" diyerek, bu tür köklü okulların birer "insan fabrikası" olduğunu söyledi ve kurumlara destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Anahtar teslimi ve kapanış:

Törenin sonunda kürsüye çıkan üç birinci öğrenci kısa teşekkür konuşmaları yaptı. Ardından İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ve Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, öğrencilerin her birine Togg otomobillerinin anahtarlarını teslim etti. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Asırlık Okullar Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen bu ödül töreni, hem akademik başarıyı hem de yerli üretime verilen önemi bir araya getiren bir jest olarak kayda geçti.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL KONUŞMA YAPTI