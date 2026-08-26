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Tren yolu şantiyesinde beton pompasının çökmesi sonucu işçi yaşamını yitirdi

Hatay'ın Erzin ilçesindeki tren yolu şantiyesinde kırılan beton mikseri pompasının üzerine düşmesi sonucu H.E. adlı işçi olay yerinde yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tren yolu şantiyesinde beton pompasının çökmesi sonucu işçi yaşamını yitirdi

Tren yolu şantiyesinde beton pompasının çökmesi sonucu işçi yaşamını yitirdi

Olayın yeri ve gelişimi:

Hatay'ın Erzin ilçesi Burnaz sahil yolu mevkiinde devam eden tren yolu yapım şantiyesinde, beton mikserinin pompası henüz belirlenemeyen bir nedenle kırılarak üzerinde çalışan H.E. isimli işçinin üzerine düştü. Olayda ağır şekilde yaralanan işçi, yapılan ilk müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Tedbirler ve soruşturma:

İşçinin Batman nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi. H.E.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

HATAY’DA TREN YOLU YAPIM ŞANTİYESİNDE YAŞANAN İŞ KAZASINDA KIRILAN BETON POMPASININ ÜZERİNE...

HATAY’DA TREN YOLU YAPIM ŞANTİYESİNDE YAŞANAN İŞ KAZASINDA KIRILAN BETON POMPASININ ÜZERİNE DÜŞTÜĞÜ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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