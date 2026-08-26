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Gül Esin Anaokulu'nda güvenlik ve niteliğe odaklı yeni dönem hazırlıkları

Efeler'deki Gül Esin Anaokulu, 2026-2027 eğitim yılı öncesi tadilat ve hazırlıklarla öğrenciler için daha güvenli, modern bir ortam hedefliyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Gül Esin Anaokulu'nda güvenlik ve niteliğe odaklı yeni dönem hazırlıkları

Gül Esin Anaokulu'nda hazırlık çalışmaları:

Efeler ilçesindeki Gül Esin Anaokulu, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde yürütülen tadilat ve hazırlıklarla yeni döneme hazırlanıyor. Okul yönetimi ve ilgili ekiplerin koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmaların amacı, öğrencilerin daha güvenli, modern ve nitelikli eğitim ortamlarına kavuşmasını sağlamak.

çalışmaların kapsamı:

Okulun fiziki imkânları ile eğitim alanları titizlikle gözden geçirildi. Yapılan değerlendirmelerde öncelik; güvenlik, hijyen, ulaşılabilirlik ve eğitim ortamlarının fiziksel şartlarının iyileştirilmesine verildi. Okul yönetiminin aktardığı bilgilere göre, uygulanan hazırlıklar eksiksiz bir eğitim yılı başlangıcı hedefiyle planlandı.

denetim ve hedefler:

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk çalışmaları yerinde inceleyerek okul yöneticilerinden devam eden hazırlıklar hakkında bilgi aldı ve okulun fiziki şartlarını değerlendirdi. Çomruk, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde hazırlıkların titizlikle yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla öğrencilerin yeni dönemde daha elverişli ve güvenli bir ortamda eğitim görmesi amaçlanıyor.

EFELER İLÇESİNDEKİ GÜL ESİN ANAOKULU, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE YÜRÜTÜLEN TADİLAT VE...

EFELER İLÇESİNDEKİ GÜL ESİN ANAOKULU, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE YÜRÜTÜLEN TADİLAT VE HAZIRLIK ÇALIŞMALARIYLA YENİ DÖNEME HAZIRLANIYOR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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