Mali istihbarat maskesiyle 6 milyon liralık vurgun: 1 tutuklama

Antalya'da 'mali istihbarat' dolandırıcılığı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'ye başvuran D.L., tanımadığı kişilerce telefonla arandığını ve kendilerine 'mali istihbarat birimi yetkilisi' diye tanıtıldıklarını bildirdi. Şüpheliler, kimliğinin FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldığını öne sürerek D.L.'yi baskı altına aldı ve yaptıkları yönlendirmeler sonucunda yaklaşık 6 milyon TL değerinde döviz ve ziynet eşyasını elden aldı.

İhbar ve operasyon

Olayın bildirilmesi üzerine Asayiş Şube ekipleri soruşturma başlattı ve şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, Antalya merkezli iki ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek toplam 3 şüpheliyi yakaladı; bunlardan 2'si Antalya'da, 1'i il dışında ele geçirildi. Operasyonda şüphelilere ait 3 cep telefonu ve sim kartlarına el konuldu.

Korsan taksi tespiti ve adli süreç

Yapılan incelemede dolandırıcılık olayında korsan taksi kullanıldığı belirlendi. Araç sürücüsüne 100 bin TL idari yaptırım cezası uygulanırken araç hakkında trafikten men kararı verildi ve araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edildi; üç şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN "NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK" SUÇUNDAN ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLEN 3 ŞÜPHELİDEN 1’İ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.