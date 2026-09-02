Uçakta gündem: Kırgızistan dönüşünde Erdoğan gazetecilerle sohbet etti

Uçakta gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan dönüşünde uçakta gazetecilerle sohbet etti.

Görüşmenin niteliği:

Uçaktaki buluşma, Erdoğan ile basın mensupları arasında gerçekleşen kısa ve samimi bir görüşme olarak aktarıldı. Resmi bir basın toplantısı formatında olmayan sohbetin detayları henüz kamuoyuna açıklanmadı.

İletişim ve paylaşım:

Sohbet sırasında kayda geçmiş kapsamlı açıklamalar bildirilmedi; yapılan görüşme, dönüş yolunda basınla kurulan doğrudan iletişim örneği olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan dönüşü uçakta gazetecilerle sohbet etti