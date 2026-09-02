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Uçakta gündem: Kırgızistan dönüşünde Erdoğan gazetecilerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan dönüşünde uçakta gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi; görüşmenin ayrıntıları paylaşılmadı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 13:13

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EDİTÖR: Elif Demir

Uçakta gündem: Kırgızistan dönüşünde Erdoğan gazetecilerle sohbet etti

Uçakta gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan dönüşünde uçakta gazetecilerle sohbet etti.

Görüşmenin niteliği:

Uçaktaki buluşma, Erdoğan ile basın mensupları arasında gerçekleşen kısa ve samimi bir görüşme olarak aktarıldı. Resmi bir basın toplantısı formatında olmayan sohbetin detayları henüz kamuoyuna açıklanmadı.

İletişim ve paylaşım:

Sohbet sırasında kayda geçmiş kapsamlı açıklamalar bildirilmedi; yapılan görüşme, dönüş yolunda basınla kurulan doğrudan iletişim örneği olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan dönüşü uçakta gazetecilerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan dönüşü uçakta gazetecilerle sohbet etti

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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