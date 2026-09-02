Tarihi Alaaddin Camii'nde güvenlik endişesi: imam odasına izinsiz giriş ve elektrik kesintisi

Sinop'ta Alaaddin Camii'nde inceleme başlatıldı

Sinop'taki tarihi Alaaddin Camii'nde sabah saatlerinde görevli imamın yaptığı kontrolde, imam odasının kapısının zorlanarak içeri girildiği tespit edildi. Odanın bulunduğu bölümün elektrik hattının olay öncesinde kesildiği ve bölgede elektrik olmadığı belirlendi.

İmamın bildirimi ve ilk tespitler:

İmamın yaptığı ihbar üzerine camiye gelen polis ekipleri, imam odası ve cami içinde ayrıntılı inceleme başlattı. Yapılan ilk kontrolde, vatandaşların bağış yaptığı yardım kutusuna ait anahtarın yerinde olmadığı kaydedildi. Kutudan para veya başka bir eşyanın alınıp alınmadığı polis incelemesiyle netlik kazanacak.

Polis çalışmaları ve soruşturmanın seyri:

Emniyet ekipleri, olayın zamanlaması, elektrik hattının ne zaman kesildiği ve kapıdaki zorlamaya ilişkin delil toplama çalışmalarına devam ediyor. Olay yerinde yapılacak teknik incelemeler ve kamera kayıtlarının sorgulanmasıyla birlikte soruşturmanın yönü belirlenecek. Olayla ilgili resmi soruşturma sürüyor.

SİNOP’TAKİ TARİHİ ALAADDİN CAMİİ’NDE İMAM ODASININ KAPISI ZORLANARAK İÇERİ GİRİLDİ. OLAY ÖNCESİNDE BÖLÜMÜN ELEKTRİK HATTININ KESİLDİĞİ, CAMİDEKİ YARDIM KUTUSUNA AİT ANAHTARIN İSE KAYIP OLDUĞU BELİRLENDİ.